【シルバニアファミリー】ショコラトリーDelReYと初コラボ！ かわいくおいしい幸せのアイテム
シルバニアファミリー とショコラトリーDelReY（デルレイ）が初のコラボレーション。限定デザインのドレスを着たショコラウサギの赤ちゃんクレムと一緒に、煌めくダイヤモンド型のショコラが11月1日（土）より数量限定発売される。
『シルバニアファミリー』は、緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる暮らしを表現したドールハウスシリーズ。
1985年の発売以来、人形、お家、家具、お店など、かわいらしさとディテールにこだわったデザインで、年齢・性別を越えて世界80以上の国と地域で愛されてきた。
3DCGアニメーションもシリーズ化され、世界で配信中。2023年にはシリーズ初の映画が公開された。今年2025年には40周年を迎え、40周年を記念した『シルバニアファミリー展40th』が全国を巡回している。
そんな『シルバニアファミリー』とDelReY（デルレイ）が初のコラボレーション。限定商品「シルバニアファミリー × DelReY ダイヤモンドショコラ BOX」が2025年11月1日（土）より数量限定で発売される。
本商品は、デルレイのアイコンでもあるダイヤモンド型のショコラと、オリジナルドレスを着たショコラウサギの赤ちゃん（クレム）のセット。
シルバニアファミリーのために作られたオリジナルデザインの2段BOXにダイヤモンドショコラが6個入っている。キャラメル、ペルートンカ、エキゾチックフルーツ、マンゴー、ライチ、ローズの6種類の濃厚で個性豊かなフレーバーを楽しめる。
大きなリボンのBOXには今回だけの特別箔シールを付属しており、BOXを自由にデコれるようになっている。
また、セットのショコラウサギの赤ちゃん（クレム）は、ダイヤモンドのモチーフをあしらったドレスを着ている限定仕様となっている。
大切な方への贈り物や、コレクションにふさわしい一品に仕上がっている。
（C）DelReY （C） EPOCH
