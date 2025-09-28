【今が旬!!北海道産じゃがいもが食べ放題!!】10/8迄！バラエティー豊かな食べ放題『グランブッフェ ららぽーと豊洲』にてホックホクな『北海道産じゃがいも』が登場！北海道の大地の恵みをぜひご堪能ください！