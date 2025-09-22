ÅÄÃæÈþµ×¤µ¤óÉ½»æ¤Î£±ºý¤Þ¤ë¤´¤È¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¡ÖBOMB Premium¡×¤¬Áýºþ¡ª ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤âºÆÈÂÆþ
¡ÚBOMB Premium¡Û 7·î28Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§1,980±ß
É½»æ
¡¡¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢7·î28ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖBOMB Premium¡×¤òÁýºþ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,980±ß¡£
¡¡ËÜ»ï¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡Ö¥Ü¥à¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¤·¤¤¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡£É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÅÄÃæÈþµ×¤µ¤ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Áýºþ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤âºÆÈÂÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥Ã¥ºÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ü¥à¥¢¥¤¥É¥ë¹©Ë¼¡×¤Ç¤ÏÁýºþµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¤¸ø³«³¨ÊÁ¤ÎÅÄÃæÈþµ×¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬ÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
ÅÄÃæÈþµ×¤µ¤ó