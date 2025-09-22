この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「Uberからの圧が凄い？"キャンセル率の警告"は大量垢BANの予兆なのか…」で、デリバリー配達員のレクター氏が、Uber Eatsにおける『キャンセル率』警告の実態と、その背後にある“垢BAN（アカウント停止）”の噂について自らの見解を語った。



レクター氏は、SNS上で話題となった「キャンセル率が地域の平均を上回っています」という警告表示について「自分の元にこれが表示されたらちょっと怖いな」と素直な不安を吐露。また、神奈川県で配達するドライバーにこの警告が表示されやすい傾向が見られるとし、「神奈川県内っていろんな機能の試験に使われることが多い」と注目した。



さらに、最近Uber Eatsアプリに“応答率”“キャンセル率”表示が加わった点について、「満足度の隣に毎回この数字が入って目立つ」「これは数字を改善させる狙いがあるんじゃないかな」とUber側の意図を分析。海外で導入されているランク制度の導入前触れ説にも触れたが、「日本での導入は難しいと思う」と冷静な見解を示した。



また、2週間ほど前から配達員に届いている「あなた時間稼ぎしましたよね」に端を発する重い警告メールについても解説。“フラットレート”報酬（時間に対する報酬）導入エリアの配達員に多いとの現状から「UberEatsのメール送付基準が厳しいのが疑問。でもこのメールはちょっと怖い」「これ来たら起動するのも怖い」と現場目線で語る一方、「明確なキャンセル率基準が明言されておらず、これを理由に垢BANは問題になる」と警鐘も鳴らした。



過去の“誤BAN裁判”の例では、AIの誤判定による配達員被害が公式に認められた経緯を紹介し、「こういった経緯を踏まえるとUberEatsも今は大量垢BANを実施しづらいのでは」「個人的には『大量垢BANみたいのはもうないんじゃないか』と思ってます」と推測した。



一連の警告表示やメールについてレクター氏は、「単なる脅しでキャンセル率を下げたい狙いだと思う」「意図的にキャンセル連発する人はともかく、現状の低単価やトリプル注文増では正直“キャンセルせざるを得ないケースもある”」と運営側・配達員双方の事情を指摘。「BANの心配は大きくないが、警告通知はやはり不気味」と語った。



動画の締めくくりとして、「キャンセル率警告が来た方は何県・どのタイミングで来たかコメント欄で教えて」「私は単なる脅し派だが皆さんの意見も聞かせて」と視聴者に呼びかけて動画を終えた。