株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、サスペンスアドベンチャーゲーム『リトルナイトメア3』を2025年10月10日にNintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation5、PlayStation4、Xbox Series X|S、Xbox One、PCデジタル版で発売する。9月17日より、各プラットフォームのデジタルストアで無料体験版の配信を開始した。

『リトルナイトメア3』は、新主人公ロゥとアローンが「ノーウェア」から脱出を目指す物語を描く。危険な世界で謎を解き、トラップを回避しながら協力して進むサスペンスアドベンチャーゲームだ。

無料体験版ではゲーム本編の序盤をプレイ可能で、同一プラットフォーム内での2人協力プレイも楽しめる（クロスプラットフォーム対応なし）。本編へのデータ引継ぎは不可。

予約は各種エディションで受付中。デジタルデラックスエディションには「Secrets of The Spiral」エキスパンションパスがついてくる。早期購入とダウンロード版予約共通特典としては「ダークシックス コスチュームセット」が、また超特装版にはフィギュア＆オルゴールとオリジナルアクリルキーホルダーが付属。さらにASOBI STORE購入特典としてB2ポスターと「ノーム コスチュームセット」特典コードが付いてくる。

『東京ゲームショウ2025』では、9月27日、28日の一般公開日に試遊体験を実施。不気味な廃遊園地を舞台にしたステージ「カルネヴァーレ」をいち早くプレイできる。試遊すると、ホログラムステッカー、サンバイザーもプレゼントされる（各1人1個、数量限定）。

試遊にはリストバンド型の整理券が必要で、配布は開場後からホール6のバンダイナムコブース内「リトルナイトメア3」ブースで開始（なくなり次第終了）。

27日・28日は、会場で予約キャンペーンも実施。トートバッグ、フォトフレーム、アクリルキーホルダー（ランダム抽選）がプレゼントされる。

またTGS開催中（9月25日〜28日）、コラボフードも登場。『リトルナイトメア3』世界観の「ロゥとアローンのまっくろシェイク」（黒ゴマで表現した濃厚ドリンク）が販売され、販売エリアなど詳細はオフィシャルマップで確認可能だ。

リトルナイトメア3 | バンダイナムコエンターテインメント公式サイト：

https://lo3al.bn-ent.net/

Little Nightmares(TM)III ＆ (c)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

※画面は開発中のものです。

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

(c)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、“プレイステーション”、“PS5ロゴ”、“PS5”、“PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※情報は2025年9月17日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)