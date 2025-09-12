¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛµÜ±º·ò¿Í¤¬¶Ë¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¡Ö¤³¤Î£±µå¡¢£±ËÜ¤òÀäÂÐ¤ËÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×
ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½
µÜ±º·ò¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¼ý³Ï¤äÀ®²Ì¤è¤ê¤â¤Þ¤º²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬µÜ±º·ò¿Í¡Ê26ºÐ¡¿¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤À¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÜ±º¡¡photo by Î©¾¾¾°ÀÑ
¡¡¹â¤µ¤Ç¾å²ó¤ëÀ¤³¦¤ÎÊÉ¤Ë¤â¤Ò¤ë¤Þ¤º¡¢¶þ¤µ¤º¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅö¤Æ¤Æ¤Ï¤ë¤«±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÄÌ²áÅÀ¤ò²¼¤²¤º¤Ë¥³¡¼¥È¸åÊý¤ØÃ¡¤¹þ¤à¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ö½ç¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¼«¤é¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¤Ä¤¯ºÇÃæ¡¢¹â¤¯¥È¥¹¤ò¾å¤²¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¡¢¹â¤¯¡¢¶¯¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤ÆÁê¼ê¥³¡¼¥È¤Ø¡£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ä¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤âµÜ±º¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò²¿ÅÙ¤âÊ¨¤«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢Èà¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤ÈËþÂ¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Ã¯¤è¤ê¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤µÜ±º¤¬¡¢¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿2025Ç¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¤¤¤«¤Ê¤ë»þ¤â½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆÎ×¤à¡Û
¡½¡½¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤¬½ª¤ï¤ê¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¸þ¤±¤Æ¹ç½É¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÜ±ºÁª¼ê¤´¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Ï¡©
µÜ±º¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÆÃÊÌÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤¬¶á¤Å¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÎý½¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿ÈÂÎ¤âÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ëÎý½¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤â¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾Ð´é¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëµÜ±º¡¡photo by Î©¾¾¾°ÀÑ
¡½¡½¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤«¤é¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÜ±º¡¡¤¤¤«¤Ê¤ë»þ¤â½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆÎ×¤à¡£¤½¤³¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¾¤à·ë²Ì¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇÄã¸Â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´ÆÆÄ¤Î¥í¥é¥ó¡Ë¥Æ¥£¥ê¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËµÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤â¤Ò¤È²ó¤ê¿ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜ±º¡¡¥Ç¥«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ç¥«¤¯¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¹â¤¤¶¯ÅÙ¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¿ô»ú¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡£¥Ç¥«¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÉé²Ù¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÚµÜ±º¤¬¹Í¤¨¤ë»î¹çÃæ¤Î¡Ö·ä¡×¡Û
¡½¡½»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î£±ÅÀ¤Ï³Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ä¡¢¼þ¤ê¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë³Ð¸ç¤âµÜ±ºÁª¼ê¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ±º¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦Àï¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£¡¢¥×¥ì¡¼ÌÌ¤ÇÆÃ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
µÜ±º¡¡ÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤³¤«Áê¼ê¤Ë·ä¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÅÀº¹¡¢¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë·ä¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥ß¥¹¤¬·ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡¢¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÜ±ºÁª¼ê¤¬»×¤¦¡Ö·ä¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µÜ±º¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¼«Ê¬¤ä¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥µ¡¼¥Ö¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢È¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ°ìÊâ½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£Ä¾ÀÜ¼ºÅÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Öº£¡¢·ä¤ò¸«¤»¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¶·â¤ÎÌÌ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð£±ËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤â¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È½õÁö¤ÎÃÊ³¬¤«¤é½¸Ãæ¤·¤Æ¡Ø¤³¤Î£±ÅÀ¤ò¼è¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¸«¤¨¤Æ¼ºÅÀ¤òËÉ¤²¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï·ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤¯¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Ä»þ¤â¡¢¤¿¤À¶¯¤¯ÂÇ¤Ä£±ËÜ¤È¡¢¡Ö¤³¤Î£±µå¡¢£±ËÜ¤òÀäÂÐ¤ËÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤è¤ê½¸Ãæ¤·¤¿¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä£±ËÜ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ú°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¡Û
¡½¡½¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤¿»þ¡¢±ÊÏª¸µµ©Áª¼ê¤¬¡ÖµÜ±º¤¬¼«Ê¬¤Î¤É¤ó¤Ê¥È¥¹¤âÊ¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤º¤ËÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÀ¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Ìò³ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¡¢¤´¼«¿È¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÜ±º¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Ä»þ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆþ¤êÊý¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥È¥¹¼«ÂÎ¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢·ë¶É¡Ö¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ´»Ò¤ä¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²¿¤È¤«ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ÆÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¢¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥³¥ó¥Ó¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉé¤±¤¿¡×¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤ÇÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜ±º¡¡¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤ª¸ß¤¤¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹â¤á¹ç¤¦¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÜ±ºÁª¼ê¤´¼«¿È¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹ÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜ±º¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¼«ÂÎ¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£µîÇ¯¤è¤ê¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÚÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡Û
¡½¡½Á°²ó¡¢2022Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤È¿´»ý¤Á¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÜ±º¡¡Á°²ó¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¨¤ÐÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Î½Å¤ß¤â¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢"¼«Ê¬¤¬¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë"¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Á°²ó¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¶áÇ¯¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¹ñÆâ¤Î¿Íµ¤¡¢ÃíÌÜÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤«¤é¤Î¸«Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜ±º¡¡ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¼«ÂÎ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¤³¦¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÈÊÂ¤Ö¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤³¦¤ò¸«¤ì¤Ð¼ã¤¤Áª¼ê¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¡¢ÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤òµá¤á¡¢µÜ±ºÁª¼ê¤´¼«¿È¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¤«¡£¤³¤³¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡¢¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡©
µÜ±º¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÉ½¾´Âæ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Þ¤º¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¡£¤³¤³¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê£±ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤·¡¢²ñ¾ì¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½ªÈ×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤¬°ìÈÖÇ³¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Î£±ÅÀ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Î£±ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢¡µÜ±º·ò¿Í¡Ê¤ß¤ä¤¦¤é¡¦¤±¤ó¤È¡Ë
1999Ç¯£²·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£190cm¡£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡£ÄÃÀ¾¹â¹»¤«¤éÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥¤¥ó¥«¥ì£´Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£ºß³ØÃæ¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS¡Ê¸½¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ë¤ÎÆâÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£22Ç¯¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎPSG¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ë¥µ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ£±¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë°ÜÀÒ¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤ËÉüµ¢¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿