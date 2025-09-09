ルーマニアのクルジュナポカに最近オープンした韓国料理店のインテリアに旭日旗が登場して議論になっている。

ルーマニア在住韓国人からの情報提供によると、この店の名前は「Bite me Korea」で、韓国式ホットドッグを主力メニューとして販売する。しかし内部は典型的な日本風インテリアで作られ、旭日旗模様まで掲げられており現地の韓国人社会が反発している。

現地の韓国人は「韓流が世界的に注目される状況でこうしたでたらめな韓国料理店はルーマニア人に韓国文化に対する誤ったイメージを植え付けかねない」と批判した。

欧州全域で中国人が運営する一部の韓国料理店がやはり不正確なハングル表記と誤ったインテリアで問題になっているとの指摘が出る。

誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は「現地人が韓流を商業的に活用するのは防止できないが、韓国文化を歪曲する要素は必ず正さなければならない。『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』を通じてキンパや即席めんなど韓国料理が世界で注目されているいま、でたらめな韓国料理店には抗議を続け誤りを変えていくようにしたい」と明らかにした。