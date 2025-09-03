トランスミッションは16速仕様

ダイムラー・トラックは、重量品を運搬するための大型トラクター（トレーラーヘッド）、メルセデス・ベンツ「アロクス」および「アクトロス」の両モデルを2025年9月1日より、日本市場で販売を開始したと発表しました。

【写真】これが超巨大なベンツトラックの運転席です

日本向けの「アロクス」は、モデル4763の8×6（全8輪、6WD）がベースの右ハンドル仕様です。搭載するエンジンは、排気量1万5600ccの「OM473」直列6気筒ターボ・ディーゼルで、最高出力は625馬力、最大トルクは3000Nmを発揮します。

これに変速16段のパワーシフト3アドバンスドトランスミッションを組み合わせることで、最大500tを牽引することが可能です。なお、重量物輸送に対応できるよう、冷却ユニットが増設されています。

車高も日本の3.8m制限に対応するため、シャシーは4軸あるものにして、補助冷却塔を移設、キャブの高さを抑えています。

先進安全装備についても、ドライバーの異変を察知して警告音などで危険性を促す「アテンションアシスト」や車両安定性制御装置（Electronic Stability Program：ESP）、衝突被害軽減ブレーキ「アクティブ・ブレーキ・アシスト6（ABA6）」レーンキープアシストASGA2、フロントガードアシストなど、すべて標準で備えています。

日本国内での販売・サービスは、メルセデス・ベンツ「ウニモグ」や「エコニック」の輸入販売を手がけるワイ・エンジニアリング（横浜市）が担当します。

また「アロクス」は、10月29日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」にも出展される予定です。なお、ここで展示される車両は、白いボディに赤いアクセントが入った日本国旗のカラーリング、いわゆる「日の丸」モチーフになる模様です。