Æ±À³¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥±¥ó¥«¤·¤¿¤È¤¡¢°ìÈÕ¤ÇÃçÄ¾¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×£µ¥Ñ¥¿¡¼¥ó
°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±À³¥«¥Ã¥×¥ë¡£¤·¤«¤·°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊëÚ¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥±¥ó¥«¤òÄ¹°ú¤«¤»¤º¤ËÁÇÁá¤¤²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡ÖÆ±À³¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥±¥ó¥«¤·¤¿¤È¤¡¢°ìÈÕ¤ÇÃçÄ¾¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ò°û¤ó¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍî¤ÁÃå¤¯
¡Ö¤ªÃã¤«¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ°ìÂ©Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤Ï²¿¤«¸À¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¹¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¶½Ê³¤òÎä¤Þ¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸ýÏÀ¤¬ºÆ³«¤·¤¿¤é¥±¥ó¥«¤ÎÄÃÀÅ²½¤Ï±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¿È¤ò°û¤ß´³¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û°ì¿¨Â¨È¯¤Ê¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊÌ¼¼¤Ç¤¹¤´¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÆ¬¤òÎä¤ä¤¹
¡Ö²È¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÊÒÊý¤¬¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë½Ð¤ë¤È¤«¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤ë¤È¤«¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢ÊªÍýÅª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾¯¤·¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÎäÀï¾õÂÖ¡×¤¬ºÝ¸Â¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ô»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤Ï¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¤ª¸ß¤¤¤Ë¸À¤¤Ê¬¤ò½Ò¤Ù¡¢Áê¼ê¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¸ý¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´ÉôÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢²Òº¬¤ò»Ä¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö²æËý¤»¤º¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¸À¤¦¡×¤Î¤¬ÌäÂê²ò·è¤Ø¤Î¶áÆ»¤À¤È¹Í¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Á¤¤¤ÁÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û²þÁ±ÅÀ¤Ê¤É¤òÎäÀÅ¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÏÃ¤ò½ª¤¨¤ë
¡Ö¤É¤³¤ËÇ§¼±¤Î¤º¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÆó¿Í¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤ÇÄ«¤ò·Þ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÍâÄ«Áá¤¯¤«¤é»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÌë¹¹¤«¤·¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÂ³¤¤ÏÌÀÆü¤ÎÌë¤Ë¡×¤Ê¤É¤È»ÅÀÚ¤ê¤Ê¤ª¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÍâÄ«°Ê¹ß¤Ï¥±¥ó¥«¤ò»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë
¡ÖÆ±¤¸·ï¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤â¥í¥¯¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ùæ¤á¤¿¤é¤½¤Î¾ì¤Ç²ò·è¤·¤Æ¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤Ï¾ø¤·ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥±¥ó¥«¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¼ý¤á¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢·ù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤¤º¤é¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÌ·ï¤Ç¸ýÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë²áµî¤ÎÙæ¤á¤´¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸À¤ï¤º¤Ë¤³¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤¬À¼¹â¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÙæ¤á¤´¤È¤òÁá¤á¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤ê·è¤á¡×¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÀãÂ¼°ì²Ö¡Ë
