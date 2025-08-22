¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¡×µð¿Í¥ê¥Á¥ã¡¼¥É³ÐÀÃ¤«¡¡µå³¦OBÀ®Ä¹Ç§¤á¤ë¡ÖÁê¼ê¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤ëÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
»î¹ç¿ô¡¢ÂÇÅÀ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬Àª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡8·î21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî²íµ¬¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¡¢º¸ÍãÀÊÃæÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à6¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚÅ°Äì¹Í»¡¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÂÇ·â¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬µÕÊý¸þ¤Ø¤Î£²HR¡ª¥ê¥Á¥ã¡¼¥É&Ãæ»³¤ÎÂÇ·â¤Ï³ÐÀÃ¤·¤¿¤Î¤«¹âÌÚ¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ë¡ª
¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¡£19Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£19¡Á21Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤ÏÂÇÎ¨5³ä¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£º£µ¨6ËÜÎÝÂÇ¤Ï2021Ç¯¤Î7ËÜ¤Ë¼¡¤®¡¢22ÂÇÅÀ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤À¡£
¡¡³ÐÀÃ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë26ºÐ¤Î¥í¥Þ¥óË¤¤ò¡¢µå³¦OB¤Ï¤É¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö³ÎÎ¨Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³Äã¤¤¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ë¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÈ¯¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¼¡¤âÉ¬¤º¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¬¡¼¥ó¤È¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¡£7·î21Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï7²ó¤Ë¡¢Áê¼ê2ÈÖ¼ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤ÎÄã¤á¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º¸Ãæ´ÖÀÊ¤ËÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤ò±¿¤ó¤À¡£´Ñ½°¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿µ¬³Ê³°¤ÎÃÆÆ»¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤È¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤«¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡¢²æËý¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¡Ä»È¤ï¤ì¤ë¿ô¤¬°ã¤¦¤«¤é¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£21Æü»þÅÀ¤Ç45»î¹ç½Ð¾ì¡¢129ÂÇÀÊ¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇÂ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡£¡Öµð¿Í¤ÎÊý¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤À¤í¤¦¤Í¡×¡£µð¿Í¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¸÷¤òÍá¤Ó¤Ï¤¸¤á¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¸¶ÀÐ¡£¤Þ¤À¸¦Ëá¤ÎÅÓÃæ¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤Óµ±¤¤òÊü¤Æ¤Ð¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬Éüµ¢¸å¤Ï¡¢°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤Ç¤â·üÌ¿¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£º£¸åµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂÇ·â¤Ç¤Î³Î¼ÂÀ¤À¡£
¡Ö¡ÊÂÇÎ¨¡Ë1³äÂæ¡Ê21Æü¸½ºß.195)¤À¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó»È¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£2³ä5Ê¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢2³ä3Ê¬¤°¤é¤¤¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡×
¡¡´üÂÔ¤ò»ý¤Æ¤ëÁª¼ê¤«¤é¡Ö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡×¤Ø¤ÎÊÑËÆ¡£¤Þ¤Àº£¤Ï¹Óºï¤ê¤Ç¤â¡¢°ìÈ¯¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ïµå³¦¶þ»Ø¡£³Î¼ÂÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»þ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¿¿¤Î¼çÌò¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤ë¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï