¡Ú½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ìIII¡ÛÁá¸«º»¿¥¤ÎED¼çÂê²Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Âè2ÃÆPV¤ÈÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¸ø³«¡ª
¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥ºÂè3´ü¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ìIII¡Ù¤ÎÂè2ÃÆPV¤ÈÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2017Ç¯¤è¤ê¡Ø·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥ó¡Ù¡Ê¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1800ËüÉôÆÍÇË¤ÎÌ¡²è¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ù¡Êºî²è¡§¥¢¥¸¥Á¥«¡¡¸¶ºî¡§ÇßÂ¼¿¿Ìé¡¡¹½À®¡§¥Õ¥¯¥¤¥¿¥¯¥ß¡Ë¡£
2023Ç¯1·î¤ËÂè2´ü¤òNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤·¡¢1´ü¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£À¤³¦84¥«¹ñ¤Ç½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡ËÆþ¤ê¡õÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦17¥«¹ñ¤Ç¡Öº£Æü¤Î¥·¥ê¡¼¥ºTOP10¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡¢Ä¶Àä¥Ð¥È¥ë¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª
¿ÍÎà¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿¡¢Á´À¤³¦¤Î¿ÀÂåÉ½vs¿ÍÎàÂåÉ½¤Î°ìÂÐ°ì¡ã¥¿¥¤¥Þ¥ó¡ä¤Î13ÈÖ¾¡Éé¤¬¡¢ºÆ¤ÓËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¿À3¾¡¡¢¿ÍÎà3¾¡¤È¸ß³Ñ¤Ç·Þ¤¨¤¿¿ÀVS¿ÍÎàºÇ½ªÆ®Áè¡ã¥é¥°¥Ê¥í¥¯¡ä¡½¡½¡£±¿Ì¿¤ÎÂè7²óÀï¡ª
·ìÍ¯¤ÆùÌö¤ë¡¢¸ß¤¤¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤Î¡¢Ç®¤Àï¤¤¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¨¡¨¡¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ìIII¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡¢Áá¸«º»¿¥¤¬²Î¤¦¡ØLast breath, Last record¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Âè2ÃÆPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¿À3¾¡¡¢¿ÍÎà3¾¡¤È¡¢¸ß³Ñ¤Ç·Þ¤¨¤ëÂè7²óÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÂè8¡¢9²óÀï¤Î·ãÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÍÎàÂ¦¤ÎÆ®»Î¤È¶¦¤Ë¼«¤é¤Î¿È¤òÊû¤²¤ë ¡É¿À´ïÏ£À®¡Ê¥ô¥§¥ë¥ó¥É¡Ë¡É ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉð´ï¤È²½¤¹Àï²µ½÷¡Ê¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ë¤Î3Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡£¥¢¥ë¥ô¥£¥ÈÌò¤Ï»°¾å»Þ¿¥¡¢¥²¥ó¥É¥¥¥ëÌò¤ÏÉÚ²¬Èþº»»Ò¡¢¥²¥¤¥ì¥ë¥ëÌò¤ÏÆ£Æ²¿¿°á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
»°¾å¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÀï¤¤¤ò±ÇÁü¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡ª¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¡¢¤º¤Ã¤È¡¢¿´¤«¤éÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¸½¾ì¤Ç¤ÎÇ®ÎÌ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ë¥ô¥£¥ÈÌò¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÉÚ²¬¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¢¤ÎËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÀï¤¤¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤ò¡¢¿ÍÎà¤ÎÄìÎÏ¤ò¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
Æ£Æ²¤«¤é¤Ï¡Ö»ÐËå¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤Æ´Áµ¤MAX¤Ê¥²¥¤¥ì¥ë¥ë¡£¹¥ÀïÅª¤ÊÃæ¤Ë¤âÎÏ¶¯¤¤Í¥¤·¤µ¤¬¸÷¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¾ðÇ®Åª¤Ê¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¤Ç¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Á´³«¤ÊÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ù½é¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì The Day of Judgment¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè2ÂèPV¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤äµÇ°¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢µÇ°¥¬¥Á¥ã¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÊC¡Ë¥¢¥¸¥Á¥«¡¦ÇßÂ¼¿¿Ìé¡¦¥Õ¥¯¥¤¥¿¥¯¥ß¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹, ½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì·À½ºî°Ñ°÷²ñ
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ù½é¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì The Day of Judgment¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè2ÂèPV¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤äµÇ°¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢µÇ°¥¬¥Á¥ã¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
