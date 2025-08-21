永野芽郁との不倫疑惑が報じられた田中圭が、スペイン・バルセロナで開催中のポーカー大会で活躍しているとネット上で話題に。髪型もガラリと変えていたが、田中に対する世間の評価は真っ二つのようだ。

【近影写真】すごくチャラい…金髪くるくるパーマにサングラスの田中圭

今年4月に永野との不倫疑惑が報じられた田中。仲睦まじい写真やメッセージアプリでのやりとりなどが公になり、ネット上で大ひんしゅくを買っていた。その後、2人はレギュラー番組やCMなどを次々と降板。現在は、ほとんど表舞台に出てきていない。

そんな田中はどうやら今、海外で“活躍”しているようで……。

「8月19日にポーカーマガジン『LightTHREE』の公式Xが、スペイン・バルセロナで行われるポーカーの大会に、田中さんが出場している旨の情報を投稿。明るい金髪にパーマをかけ、サングラスを着用した写真も掲載されていて、今までの田中さんとはガラリと印象が変わっています。ちなみに、この大会は参加費約28万円、賞金総額約8000万円だそうです」（芸能ライター）

田中は今年5月から7月にかけてアメリカ・ラスベガスで開催されたポーカーの大会にも出場し、3位に入賞。賞金1700万円を手にしたといわれている。このときネット上では、ポーカーの腕前に驚く声もあったが、《理解できない行動》《不倫にギャンブルってイメージ最悪》とドン引きする反応も少なくなかった。

「バルセロナの大会では容姿の変化も相まって、《もう俳優業は捨てたの？》《ポーカーを極めたほうが性に合ってるんじゃない？》などとも言われています。一方、ポーカーファンからは《田中圭のおかげでポーカーが人気になるかも》《この調子で活躍して、ポーカーの知名度を上げてほしい》といった声も。俳優業の復帰よりも、ポーカープレイヤーとしての活躍を期待されているようですね」（前出・芸能ライター）

山形県民が田中圭に激怒

好意的な反応もある裏で、田中はいま、とある“県民”から厳しい声を浴びせられている。

「田中さんは2018年から、山形県のブランド米『雪若丸』のイメージキャラクターを務めていました。テレビCMが放映されていたほか、山形駅などには大きなポスターも。ただ、不倫報道を機に『雪若丸』の公式サイトから田中さんの写真や動画はすべて削除。現在も復活していません。しかし、8月中旬ごろからSNS上で、田中さんの雪若丸ポスターが“復活”したと話題に。とあるユーザーが投稿した写真を見ると、天井からぶら下げられた大きな雪若丸のポスターに、田中さんの写真が使用されています」（スポーツ紙記者）

この事態に、山形県民は怒り心頭の様子。ネット上には、厳しい声が散見される。

《雪若丸はブランド米なのに、田中圭ではイメージが悪すぎる。別の人に引き継いでほしい》

《山形県民です。雪若丸は別の人を起用してください。山形の農家さんが気の毒です》

《山形駅にある彼のポスターが観光客に笑われてた。恥ずかしいからやめてくれ》

《家族を蔑ろにする人は少しでも山形に関わってほしくない。山形県民を舐めるなよ》

田中本人はポーカーという新しい道で楽しんでいるようだが、世間の目はいまだに冷ややか。米不足の中で、『雪若丸』の印象まで悪くならないとよいのだが――。