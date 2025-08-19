タレントで女優・西方凌（44）が19日に自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いタレント・木村祐一（62）と子供たちとの沖縄移住生活を終了すると報告した。

西方は「沖縄へ移住して1年と4ヶ月が経ちました。1〜2年を目処にお試し移住。経験してみて思ったのは何より、子育てがしやすいと言うこと。『子は宝』と言う考え方が昔から根付いていて、子供の存在が家族や地域社会にとってかけがえのない価値を持つことということを日々感じさせてもらえます」と移住生活の感想をつづる。

「広い大地を駆け回り、透明な海で自由に泳ぎ 子どもらしい時間を過ごせていると感じる。子育ての面だけでも、この先ずっといたいと思える」と素晴らしい環境だったというが「仕事の都合もあって、思っていたよりうちの人は沖縄へ来れず、家族離れ離れ感が否めない」と本音を吐露。

「子どもたちも父と離れる際は気持ちが荒れることもしばしば。分かってはいたけれど…やはり家族一緒が第一だねと、移住を通じて再確認する事が出来ました。家族会議で残り一年沖縄を満喫したら、一旦東京へ戻る事に決めました」とつづっていた。