¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤·¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë£´¡½£²¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¸åÈ¾£±£µÊ¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌ»»£µ£°»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï£²¡½£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾£±£µÊ¬¤Ëà¥¯¥í¡¼¥¶¡¼á¤Î±óÆ£¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹£Æ£×¥¢¥ó¥È¥ï¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¤Î£²ÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢£´£³Ê¬¤Ë£Í£Æ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï±óÆ£¤Î¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¨¡¼¥¹£Æ£×¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡×¤ÏÁª¼êºÎÅÀ¤Ç±óÆ£¤Ë£¶ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï²÷Å¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¸òÂå¤·¡¢£´ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Æ±¡Ö¥´¡¼¥ë¡×¤â±óÆ£¤Ë£¶ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¤·¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥´¥á¥¹¤ÎÅêÆþ¸å¤ÏÃæÈ×¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÂÇ¤Ä¤·¤¿¡£Èà¤ÎÂ¿ºÍ¤µ¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ëµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×£²²óÀï¤Ç¥»¥ë¥«¡¼¥¯¤Ë£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£ºòµ¨£³£³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½£Æ£×Á°ÅÄÂçÁ³¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤ëº£µ¨½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ£´¡½£±¤Ç¾¡Íø¡£¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥²¥ó¥¯¤ÎÆ±£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¤¬£²¡½£±¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥ë¡¼¥Ù¥óÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤«¤éÉüµ¢¸å½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£