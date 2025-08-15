¡ÖÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×ÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Ûà¿ÍÎà¥«¥Ë²½·×²èá¿ë¹ÔÃæ¡¡¹Êó¡Ö¤ªµÒÍÍ¤â¥«¥Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡×
à¿ÍÎà¥«¥Ë²½·×²èá¡½¡½¤½¤ó¤Ê¶²¤í¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÍÙ¤ëà´ñº×á¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û¿ÍÎà¤ò¥«¥Ë¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤È¤Ï¡½¡½·×²è¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ë
2025Ç¯8·î9Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥ë¡Ê¡÷ALGA_RIUM¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÇØ·Ê¤Ë¡Ö¿ÍÎà¥«¥Ë²½·×²è¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤Î¼Ì¿¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤³¤ì¤Ï¡¢²¿¤Ê¤Î...¡©
¥¢¥ë¤µ¤ó¤Ï²èÁü¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¤Î¡Ø³ªº×¡Ê¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡Ë¡Ù¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤È¡¢»ä¤â¤¤¤º¤ì¥«¥Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¿ÍÎà¤ò¥«¥Ë¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡Ë¤é¤·¤¤¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¸Î¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡©
¤Ê¤¼¿ÍÎà¤Ï¥«¥Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¥¢¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ÍÎà¤â¤¤¤º¤ì¥«¥Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÂÎ¤ÏÀµÄ¾¤Ç¤¹¡£¥«¥Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¡×
¤³¡¢¥³¥ï......¡ª¡©¡¡ÂÎ¤¬¡¢¥«¥Ë¤Ë¡ª¡©
¤¤¤º¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤â¤¦¥«¥Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍ±Í½¤¬¤¢¤Þ¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©
¤ï¤ì¤ï¤ì¿ÍÎà¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥«¥Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£ÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤â·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ¬¤º¤·¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¸·¤·¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¿ÍÎà¤â¤¤¤º¤ì¥«¥Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¥«¥Ë¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤â¹çÍýÅª¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¤¡£
¤½¤¦¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´°àú¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡×
......¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤Ê......¡£
10¼þÇ¯¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÂ¸ºß¡¢¤½¤ì¤¬¥«¥Ë
14Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¥¢¥ë¤µ¤ó¤¬à³ªº×¡Ê¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡Ëá¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï9Æü¡£ÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¤ÎÌë´Ö±Ä¶È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢¥¢¥ë¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿ºÝ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ø¥Ñ¥Í¥ë¤Î°µÎÏ¤¹¤´¤Ã¡ª¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÅ¸¼¨Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥«¥Ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ë¤È¤¤¤¦À¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢´ë²èÅ¸°Ê³°¤Î¾ïÀß¿åÁå¤Ë¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î³¤¤äÀî¤ËÀ³¤à¼ïÎà¤òÃæ¿´¤Ë³Æ¼ï¤Î¥«¥Ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥«¥Ë¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤¬¿È¶á¤ÊÀ¸¤Êª¤Ê¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥ë¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
ÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡¦²£ÉÍÈ¬·ÊÅç¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö³ªº×¡Ê¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡Ë¡×¤ÏÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¤¬7·î1Æü¤Ë³«´Û10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥«¥Ë¤Ç½Ë¤¦¤ªº×¤ê¤À¡£
......¤½¤ì¤Ï¡¢²¿¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï14Æü¡¢ÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
10¼þÇ¯¤Ë¥«¥Ë¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¤Ê¤¼10¼þÇ¯¤ò¡¢¥«¥Ë¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±´Û¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬¥«¥Ë¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö10¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³ª¤ÏµÓ¤¬10ËÜ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ä¡¢ÀÖ¿§¤È¤¤¤¦¿§¤Î¤á¤Ç¤¿¤µ¡¢Ã¦Èé¤ò·«¤êÊÖ¤¹À¸ÂÖ¤¬Ç¯¡¹À®Ä¹¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¿åÂ²´Û¤È½Å¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿åÂ²´Û¤Î10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤ª¤á¤Ç¤¿¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀ¸¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¹¤ë¿È¶á¤Ê´Ä¶¤ËÊë¤é¤·¡¢ÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤³ª¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä³ª¤È»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Î°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢10¼þÇ¯¤Î²Æ¤ò¥«¥Ë¤Ç½Ë¤¦º×¤È¤·¤Æ´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼Â¤Ï¥«¥Ë¤Ï¿åÂ²´Û¤Î10¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤½¤ó¤Ê³ªº×¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â50¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¥«¥Ë¤ÎÀ¸ÂÎÅ¸¼¨¡Ö³ªÅ¸¡×¤À¡£
¡Ö¥«¥Ë¤Î¥Ï¥µ¥ß¤ò¥«¥ß¥½¥ê·¿¡¢ËüÇ½·¿¤Ê¤É¥¿¥¤¥×Ê¬¤±¤ò¤·¡¢³ª¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼ïÌ¾ÈÇ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ïÌ¾ÈÇ¤â¸«¤Æ³Ú¤·¤¯³ª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³ªÅ¸¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¼¼¤Ï¡¢¥«¥Ë¤ÎÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Á´ÌÌ¤Ë¤¨¤¬¤«¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇµÇ°¤Î¤ª¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¥¢¥ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿³ªº×¡Ê¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢4Ëü3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê14ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ëwww¡×
¡Ö¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É£÷¡×
¡ÖºÇ¶á¡¢¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç¡¡¥Á¥ç¥¤ò½Ð¤¹³ÎÎ¨¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö³ª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Í...³ª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤...¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÎà¥«¥Ë²½·×²è¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡Ø³ªÅ¸¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ø³ªº×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥«¥Ë¤ª¤á¤ó¡Ù¤òÈï¤ê¡¢¥«¡¼¥É¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ë¤ÎÃæ¤«¤éÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥Ë¤òÃµ¤¹¡Ø¥«¥ËÃµ¤·¥«¡¼¥É¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤äÅÚÆü½ËÆü¸ÂÄê¤Ç¡¢²Æ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¿åÂ²´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤ë¡Ø¤¦¤ß¤ÎÅÎ±ïÆü¡Ù¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤ª³Ú¤·¤ß¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î²Æ¤Ï¤¼¤Ò¡¢ÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¥«¥Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ªº×¡Ê¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡Ë¤Ï¡¢8·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£