¡ÖºÙ¤¹¤®¤Æ¤Ò¤¯¡×»³ÅÄÍ¥¤Î¡È·ã¥ä¥»»Ñ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛÁê¼¡¤° ¡ÈÂç¿©¤¤¡É¹ðÇò¤âÂÎ·¿°Ý»ý¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ëÉÂÅª¤Ê¤Û¤É¡È¶ËºÙ¡É¤ÎµÓ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ë¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿»³ÅÄÍ¥¤Î¡È¶ËºÙÈþµÓ¡É
»³ÅÄÍ¥¡¢¹ü¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¡È·ã¥ä¥»¡ÉÈþµÓ
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥¢¥À¥à¥¨¥í¥Ú¡ÊADAM ET ROPE'¡Ë¡Ù¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Éoasis¤ÎºÆ·ëÀ®µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£¶»¸µ¤Ëoasis¤Î¥í¥´¤¬¥Ö¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤ó¤À»³ÅÄ¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÈ±¿§¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¹õ¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¹õ¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤¤¤Ç¤¿¤Á¤ÇÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³¤³°¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¿¤è¤¦¤Ê1Ëç¤ËSNS¾å¤Ï¡¢
¡Ô¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¤¥ë¥É¤Ã¤Ý¤¤Í¥¥Á¥ã¥ó¤â²Ä°¦¤¤¡Õ
¡Ô¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡Õ
¡¡¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¤æ¤¦ÍÍ¡¢ÂºÙ¤¹¤®¤£¡Õ
¡ÔºÙ¤¹¤®¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤¯¡Õ
¡Ô¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ë¡©¡Õ
¡¡¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤·¤«¤ËµÓ¤Ï¶ËºÙ¤Ç¡¢ÏÓ¤â¤Û¤Ã¤½¤ê¡£Ï¢Â³Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÊÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤ÏµÓ¤Î¹ü¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢ÈþµÓ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¡È·ãÁé¤»¡É¤Ë¶á¤¤°õ¾Ý¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ¾·×¤ÊÁ§º÷¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï»³ÅÄ¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·è¤·¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Èà½÷¤Ï¤¸¤Ä¤ÏÂç¿©¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÈþÍÆ³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ØÅìµþ¥Ò¥ë¥º¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÍý»öÄ¹¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤ÏËèÆü¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¹ðÇò¡£1Æü3¿©¤ÏÀÝ¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¤â¤·Ä«¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢Ãë¤ÈÈÕ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¿©»ö¡£¡Ø¤´ÈÓ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡ØÃº¿å²½Êª¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤Ï4»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥à¤Ê¤É¤Ë¤ÏÄÌ¤ï¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤¹¤´Ö»þ´Ö¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¡¢Ì¼¤ÈK-POP¤òÍÙ¤ë¤Î¤¬ÂÎ·¿°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ã»¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿º£²ó¸«¤»¤Æ¤¤¤¿µÓ¤âºÙ¤¤¤ÏºÙ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÆùÉÕ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È·ãÁé¤»¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿ÈÂÎ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£