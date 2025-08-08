「人類、キモ…！」エイリアンより人類が「変態」だった!?地球を救った“HENTAI”のドヤ顔に注目【作者に聞く】
「力任せのギャグ漫画と思いきや、構成がとてもうまくて驚いた！」「ひとつずつの設定をオチに繋いでいくのがキレイでした」という感想が飛び交った作品がある。ARIMASA(@totomarakki)さんがSNSに投稿した「君にしか見えない」は、ひと言で紹介するとしたら「わー、“変態”が世界を救ったー(by読者)」というものなのだが、意外すぎる展開が多くの読者をノックアウトした。「地球最強の防衛システムは“HENTAI”だったのか」という気づきや、「発想が斜め上すぎて…!!感動すら覚えた」と絶賛する声も。
本作の作者であるARIMASAさんは、2013年に「アルファポリス第6回漫画大賞」にて読者賞を受賞した経歴を持つが、現在は会社員として働く傍ら趣味として漫画の執筆を続けている。ARIMASAさんに本作について話を聞いてみた。
■多くの読者が“変態”に熱狂！コメント欄が大喜利状態に
作者のARIMASAさんが特に力を入れたのは、黒髪の美少女に擬態したエイリアンが本当の姿を現すシーンだったという。「絶望的な印象を与えるように意識して描きました」と教えてくれた。
そのエイリアンに「えぇ…人類キモ…」と言わせてしまう“変態”が主人公の本作「君にしか見えない」のコメント欄には、「見直すと、スマホケースや待ち受け画面に伏線が!!」という気づきや「コメント欄が今まで見たことないくらいおもろいことになってる」など多数の反響があり、大いに盛り上がりを見せた。
多くの読者が、ARIMASAさんが描く“変態”に熱狂したようだが、ARIMASAさん自身も予想外に“変態”への反響が大きくて驚いたという。「勢いで描き切りましたが、タグやコメント欄が大喜利状態になっていて、作者としても読んでいておもしろかったです」と、反響への喜びを語ってくれた。
食糧調達に寄っただけだったのに、太陽系第三惑星にしか存在しない(!?)“変態”に遭遇しおびえるエイリアンが不憫に思えてしまう本作。地球を救った“変態”のすがすがしいドヤ顔には「最後めっちゃいい顔してんの笑う」という読者コメントが寄せられている。ぜひ注目して読んでみてほしい。
取材協力：ARIMASA(@totomarakki)
