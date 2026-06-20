J.S. PANCAKE CAFEで楽しむ白桃の贅沢時間♡白桃烏龍ティーフェア開催

桃のみずみずしい甘さと、華やかな白桃烏龍茶の香りを楽しめる特別なフェアが、J.S. PANCAKE CAFEに登場します。2026年6月25日（木）より開催される「白桃烏龍ティーフェア」では、パンケーキをはじめ、夏にぴったりの爽やかなドリンクもラインアップ。白桃のやさしい風味とお茶の上品な香りが重なり合う、この季節だけの贅沢な味わいを楽しめます♡

白桃烏龍茶が香る贅沢パンケーキ

フェアの主役となるのは、「白桃烏龍茶とフルーツアイスのティークリームパンケーキ」1,900円（税抜）です。

ふんわり焼き上げたバターミルクパンケーキに、芳醇な白桃烏龍ティークリームをたっぷりとかけ、自家製の白桃フルーツアイスと桃のコンポートを添えた華やかな一皿。

別添えの烏龍ティーソースにはライチの香りが加わり、さらに奥行きのある味わいを楽しめます。

パンケーキ、アイス、コンポートを自由に組み合わせながら味わうことで、一皿の中でさまざまな表情を感じられるのも魅力です。

また、「白桃烏龍ティークリームパンケーキ」1,700円（税抜）も登場。

白桃烏龍ティークリームを存分に味わえるシンプルな構成で、桃のコンポートとライチ香る烏龍ティーソースが上品なアクセントを添えています。

さらにランチタイム限定のハーフ＆ハーフセットでは、ミニサイズを600円（税抜）で楽しめるため、食後のデザートにもぴったりです。

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夏にぴったりの爽やかドリンク

パンケーキと一緒に楽しみたいのが、白桃烏龍茶を使用した2種類の限定ドリンクです。

「白桃烏龍クリームソーダ」800円（税抜）は、白桃シロップと果実感たっぷりのピーチソーダに、サワーヨーグルトジェラートを合わせた爽快な一杯。

白桃のフルーティーな甘さと炭酸の軽やかさ、ジェラートのまろやかなコクが絶妙なバランスを生み出します。

一方、「烏龍ピーチティー」800円（税抜）は、白桃烏龍茶に白桃コンポートとシロップを合わせたフルーツティー。

すっきりとした飲み口の中に、桃のやさしい甘みとお茶の香りが広がり、暑い季節にも心地よく楽しめます。

どちらも白桃烏龍茶の魅力を異なる形で堪能できる、フェアならではの限定ドリンクです。

白桃と烏龍茶が織りなす夏限定の味わい

今回のフェアでは、白桃のフルーティーな甘みと白桃烏龍茶の上品な香りを組み合わせることで、夏らしい爽やかさと贅沢感を両立。

スイーツ好きはもちろん、お茶の香りを楽しみたい方にもおすすめのラインアップとなっています。

展開期間は2026年6月25日（木）から7月末頃までを予定。期間限定ならではの特別な味わいを楽しめるチャンスです。

まとめ

暑い季節にぴったりの「白桃烏龍ティーフェア」は、桃の甘さと白桃烏龍茶の華やかな香りを堪能できる魅力的なフェアです。

パンケーキ2種に加え、爽やかなドリンクも揃い、カフェタイムを特別なひとときへと彩ってくれます。

白桃好きの方はもちろん、季節感あふれるスイーツを楽しみたい方も、ぜひJ.S. PANCAKE CAFEで夏限定の味わいを満喫してみてください♪