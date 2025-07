テレビ局勤務の“局アナ”からフリーに転身して活躍する女性アナが増えているが、“局アナ”にも評価の高い人材は多い。その1人として最近、注目度が上昇しているのがTBSの山形純菜アナウンサー(31才)だ。その魅力について、コラムニストで放送作家の山田美保子さんが解説する。

【写真】肩出しワンピース姿のTBS・山形純菜アナ。他、ピチピチなニット姿の山形純菜アナなども

* * *

現在、局内外の評判が爆上がり中なのがTBSの山形純菜アナウンサーだ。

経歴で目を引くのは、実践女子大学在学中に「ミス実践コンテスト2013」グランプリに選ばれ、その後、「Miss of Miss CAMPUS QUEEN CONTEST」のファイナリスト、「Miss of Tokyo」グランプリ、「Miss of Japan」グランプリ、「ミス・インターナショナル日本代表選出大会」グランプリなどなどの輝かしい記録である。

ミスコンで好成績を残した女性アナウンサーというのは珍しくはないが、「ミス・インターナショナル世界大会」でもファイナリストになった山形アナのプロっぽい美貌は今も画面の中でダントツの華やかさを放っている。

こうした美しすぎる経歴を知ってしまうと、中身も派手で少々チャラいタイプだと思ってしまいがちだが、これが全く違うのである。

まず感じるのは真面目だということ。「でも、その中に“遊び”や“面白がれる感覚”を持ち合わせているのが山形の魅力」というのはスタッフらの山形純菜評である。

これは簡単なようで実は難しい点だと思われる。先輩やスタッフから教えてもらってできるものでもないだろう。

生放送でも臨機応変に対応する安定感

キチンとしているのに柔らかさや懐の深さがある上、生放送中の嗅覚も抜群。そうした場面は、現在、山形アナが月〜木曜日のサブキャスターを担当している『Nスタ』でも随所に見ることができる。

そもそも生放送は時間との闘いだ。その上、系列局にネットする部分としない部分があるため、それぞれの“店構え”がやや異なる場面もあるのだが、山形アナは常にしなやかに順応している。

中でも彼女が長い手を存分に活かし、身振り手振りでプレゼンをする「気になる!3コマニュース」は、ひじょうにわかりやすい。

過度なリアクションや“顔芸”をしないのも近年の女性アナウンサーとは異なる山形アナの特徴であり魅力の一つ。パネルに記された「〇〇」を「ホニャララ」と言わないのも山形アナだ。

昭和の制作者からすると、やや物足りないと感じるかもしれないし、「面白味に欠ける」と思う視聴者の皆さんもいるかもしれないが、彼女は決して面白くないわけではないのである。「どんなときでも自然体でいられる強さや、SNSの反応を怖がり過ぎない伸びやかな言動も彼女の強み」(スタッフ談)という。

メインキャスターの井上貴博アナや出水麻衣アナからどんなボールが飛んできても短い時間でキッチリ返せる山形アナに対しては、井上、出水両アナも安心しきって色々な質問をしてくる。

TBSは「FIVBバレーボール・ネイションズリーグ」を中継してきたが、「TBSでバレーボールと言えば山形ですから」と井上アナがコメンテーターの東尾理子氏に売り込む場面も見られた。その井上アナからは、「改めて聞きますけれど、セッターとはどういう存在なんですか?」との恐らく打ち合わせではなかった質問が突然飛んだのだが、山形アナは一瞬で「担任の先生のような…」と返し、その後の短い解説もひじょうにわかりやすかった。

もっともバレーボールをやっていたのは「中学のときだけですから」と山形アナは謙遜するが、なんとキャプテンだったそう。加えて陸上部の助っ人をするほど足が速かったスポーツウーマン。高校時代は看護教諭を目指しており、栄養士、管理栄養士、食品衛生監視員、食品衛生管理者の資格をもつ。

『Nスタ』では外から中継する天気コーナーでの河津真人気象予報士とのやりとりや、涼しかった頃には集まっていた若きパパやママと小さなお子さんへの細やかな接し方も抜群な山形アナ。TBSのマスコット、ブーナちゃんとの可愛らしい会話や共にとるポーズなどにもほっこりさせられる。

“ミセス”へのインタビューで魅力引き出す

こうして、和気あいあいとした中にもキッチリ距離感を保てるというのも山形アナのもう一つの

魅力だと思う。

これは多くのタレントと向き合いながら踏み台に乗り降りしながら大型パネル前で進行する『アッコにおまかせ!』でも発揮される。

キチンと正確に進行していく山形アナには和田アキ子も全幅の信頼を寄せている様子で、担当し始めたのは今年の1月からなのに既に“やまがっちゃん呼び”である。

13日の放送では、山形アナがMrs.GREEN APPLEにインタビューするVTRが流れた。モノトーンの衣装に身を包み、これまた絶妙な距離感を保ちながら、しかし、ファンや視聴者が聞きたい質問をキッチリしていく山形アナ。それでもメンバーの大森元貴が存分にボケ、突拍子もないエピソードを話し、メンバーの藤澤涼架や若井滉斗がしっかりノッかって、最高に面白いVTRに仕上がったのは、山本アナには受け止める資質があるとMrs.が察知したからに他ならないだろう。VTRを見終えた和田も「こんなに面白い人たちだったんだ」と驚きつつ、終始御満悦だった。

同期の山本里菜アナが『サンデージャポン』や『爆報!THEフライデー』『ジョブチューン』など人気バラエティ番組で売れっ子となり、タイプが異なる山形アナには色々思うことがあったかもしれないが、その山本アナの退社により継承しているTBSラジオの『土曜朝6時 木梨の会。』や、先輩の木村郁美アナが20年以上も担当していた『中野浩一のフリートーク』(同)など、木梨や所ジョージ、中野浩一氏ら、芸能界、スポーツ界の大物や売れっ子ゲストと対峙する際にも、アナウンサーらしい距離感を保ちつつ、キチンと進行する山形アナの評判は、タレント本人にはもちろん、プロダクション関係者にもすこぶるいいのである。

実は「忙しすぎて」(中野氏談)、約7年続けた『〜フリートーク』を今年3月で卒業してしまった山形アナ。「競輪中継の仕事もしてくれていた郁美ちゃんの後だったから色々プレッシャーがあったかもしれないけれど、完璧にこなしてくれたし、とにかく、すごくやりやすかったし、いい子だったという思い出しかないです」と中野氏は残念そうだったが、その後、山形アナを手本に進行しているのは後輩の南後杏子アナだ。

「これからのテレビに必要な素質」との声も局内からあがっている山形アナの評判。入社8年目、6月に31歳になった山形純菜アナには多くの期待が寄せられている。

◆山田美保子

『踊る!さんま御殿!!』(日本テレビ系)などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ+』(メ〜テレ)、『1周回って知らない話』(日本テレビ系)、『サンデージャポン』(TBS系)に出演中。CM各賞の審査員も務める。