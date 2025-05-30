¤¯¤é¼÷»Ê¡ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÉÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¡¡¿Íµ¤¥Ù¥¹¥È3¡Ö»ý¤Áµ¢¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä
¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¡Ê¤º¤·¡Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¯¤é¼÷»Ê¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë¤¬¡¢À¤³¦70¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÎÁÍý¤òºÆ¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥»¥Ã¥ÈÁ´6¼ï¤ò5·î30Æü¤«¤éÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡ÊÆ±Âçºå»Ô¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë70¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÁÍý¤òºÆ¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÉô¤òÁ´¹ñ³ÆÅ¹¤ÇÈÎÇä¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¤Ç¤ÏÅ¹Æâ°û¿©¤Î¤ßÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢ÍøÍÑµÒ¤«¤é¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈÎÇä¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³û¤Î¥í¡¼¥¹¥È ¥È¥ê¥å¥Õ¥½¡¼¥¹¡×¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ë¡¢¡Ö¥Á¥ê¥¯¥é¥Ö¡×¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¡¢¡ÖÀ¸½Õ´¬¤¡×¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý ¿Íµ¤¥Ù¥¹¥È3¥»¥Ã¥È¡×¡Ê990±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡×¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¹ñ¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¥Ð¥Ë¥é¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¡Ê¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È¡×¡ÊÅì¥Æ¥£¥â¡¼¥ëÌ±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òµÍ¤á¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä ¿Íµ¤¥Ù¥¹¥È3¥»¥Ã¥È¡×¡Ê990±ß¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1650±ß¡Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý 6ÂçÎ¦¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1980±ß¡Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1650±ß¡Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä 6ÂçÎ¦¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1980±ß¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ³ÆÅ¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢°ã¤¦¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÂåÉ½ÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£