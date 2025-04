ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ』コレクションが登場!

今回は、長年にわたり「スター・ウォーズ」ファンに愛され続けているアストロメク・ドロイド「R2-D2」をモチーフにしたネックレスを紹介します☆

価格:66,000円(税込)

素材:シルバー925

仕様:

・素材 シルバー(いぶし加工)

・チェーン 全長50cm(小豆 幅約1.8mm,アジャスター環なし)

・トップ タテ約16.3mm(バチカン含む) ヨコ約9.3mm 厚み約8.7mm

販売場所・期間:

イベント 販売】 イベント :「 スター・ウォーズ セレブレーション ジャ パン (STAR WARS CELEBRATION JAPAN)」日程:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)場所:幕張メッセ(1-6,9-11ホール& イベント ホール)特典:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)に「 スター・ウォーズ セレブレーション ジャ パン 」にて購入すると、先着で会場限定ロゴがデザインされたジュエ リーク ロスを プレゼント 【ECサイト販売】サイト名:ケイウノオフィシャルサイト発売日:2025年4月25日(金)〜※一部商品予約販売を予定<期間:2025年4月25日(金)11:00〜5月20日(火)10:59>

ケイウノの『スター・ウォーズ』コレクションから、いつも一緒にいてくれる「R2-D2」をモチーフにしたネックレスが登場。

「R2-D2」の特徴的なボディが360度細部までこだわり、精度高く忠実に表現されています。

頭の部分がくるくると回転するギミックが施されているので、その愛らしい姿を余すことなく楽しめます。

「スター・ウォーズ」のキャラクターの中でも人気のある「R2-D2」

男性はカッコよく、女性はクールに、男女問わずファッションが楽しめます。

ネックレスとして首元に身に着けることで、同じ景色を見てくれている気分になるようなアクセサリーです。

いっしょにいろんな世界を見に行きたくなる「R2-D2」モチーフのネックレス。

ケイウノから登場する『スター・ウォーズ』コレクション「R2-D2」ネックレスの紹介でした☆

