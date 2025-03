ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはヤクルトとイベントパートナーシップを締結!

2025年5月6日(火)〜6月29日(日)の期間限定で、パーク内の「ワーフカフェ」にて「ヤクルト・ソフトクリームサンデー〜ピーチ〜」を提供するなど、ゲストの“超元気”な毎日をサポートしてくれます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×ヤクルト イベントパートナーシップを締結

実施期間:2025年5月6日(火)〜6月29日(日)

実施店舗:ワーフカフェ(サンフランシスコ・エリア)

実施内容:

・「ヤクルト・ソフトクリームサンデー〜ピーチ〜」の販売

・「Newヤクルト」のプレゼント(ワーフカフェ利用者限定)

・「Newヤクルト」飲用後の空容器の回収・リサイクル

※その場で空容器の回収に協力すると、ここでしか入手できない特別なステッカーをプレゼント。

さらに抽選で、回収した容器で製作するオリジナルブロックカレンダーをプレゼントします

