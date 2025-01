東京ディズニーリゾートに、「ミニーマウス」らしくコーディネートできるグッズや「ミニーマウス」の世界感あふれるグッズが登場!

今回は、パステルかわいいピンクとブルーのグッズをまとめて紹介します。

東京ディズニーリゾート「ミニーマウス」グッズ

発売日:2025年3月2日

販売店舗

東京ディズニーランド® :グランドエンポーリアム

東京ディズニーシー® :タワー・オブ・テラー・メモラビリア

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります) 詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

リボンがモチーフのグッズも、とってもキュート!

今回は、パステルカラーのグッズをまとめて紹介します。

Tシャツ(ピンク)

価格2900円

ピンクのお洋服がかわいい「ミニーマウス」がデザインされたTシャツ。

「ミニーマウス」のまわりに描かれたハートもポイントです☆

Tシャツ(ブルー)

価格2900円

爽やかなブルーも展開されています。

ショルダーバッグ

価格2900円

「ミニーマウス」のドット柄リボンモチーフのショルダーバッグも2色展開。

裏面には「ミニーマウス」のサインがかかれています。

イヤリング(ピンク)

価格1400円

キラッとかわいいイヤリングはパステルピンクと

イヤリング(ブルー)

価格1400円

ブルーの2色展開。

光るおもちゃ(ピンク)

価格1,600円

「ミニーマウス」シェイプの光るおもちゃ。

ラメのはいったピンクと

光るおもちゃ(ブルー)

価格1,600円

ブルーに

ピンクのリボンの2色展開です。

フェイスタオル

価格1,700円

同日にお花をモチーフにしたブルーのフェイスタオルと

ハンドソープ

価格2,000円

ハンドソープも発売されます。

パステルかわいい「ミニーマウス」グッズ。

ミニーの日、3月2日発売です。

赤、ピンク、パープルのグッズはこちらで紹介しています。

※画像はすべて、イメージです

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。

また、品切れや販売終了となる場合があります

