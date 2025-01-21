·§ËÜ¸©·ÐºÑ¤Î¸°¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Î¡È¤½¤ÎÀè¡É¤Ë¡¡ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¡ØÈ¾Æ³ÂÎ¤ò»È¤¦»º¶È¡ÙÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¼¨¤¹
·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤¬·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ò»È¤¦»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤¬º£¸å¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ¸©·ÐºÑ¤Î¸°¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Î¡È¤½¤ÎÀè¡É¤Ë¡¡ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¡ØÈ¾Æ³ÂÎ¤ò»È¤¦»º¶È¡ÙÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¼¨¤¹
ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤¬¹Ö±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸øÊ¿¤Ç·òÁ´¤ÊÀÇÀ©¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à·§ËÜ¸©Ë¡¿Í²ñÏ¢¹ç²ñ¤Î½¸²ñ¤Ç¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤ÉÌó140¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·§ËÜ¸©À¯¤Î¤³¤ì¤«¤é¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤·¤¿ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢TSMC¤Ê¤É¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤àÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ò»È¤¦»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸© ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¡ÖAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ä¼«Æ°±¿Å¾¡¢±ó³Ö¿ÇÎÅ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬È¾Æ³ÂÎ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
°ìÊý¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¥Ïー¥ÉÌÌ¤ÎÂÐºö¤â¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»ûÅÄ²°,
Ë¡Í×,
³¤,
ÂçÁ¥,
ºßÂð°åÎÅ,
¿À»ö,
²ð¸î,
ÇÛÀþ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó