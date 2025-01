¡Ö¥±¥¢¥Ù¥¢¡×¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë(Åìµþ)¤Ç - ¡ÈÊÉ°ìÌÌ¤Î¥±¥¢¥Ù¥¢¡É¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º

ホテルニューオータニ(東京)は、「ケアベア(Care Bears)」とのコラボレーションによる宿泊プランを販売。期間は2025年1月27日(月)から3月31日(月)まで。

「ケアベア」の世界観を楽しむ宿泊プラン

アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター「ケアベア」。ホテルニューオータニ(東京)とのコラボレーションでは、“お祝い”をテーマに、360度ケアベアに囲まれたフォトジェニックな宿泊プランを用意。遊び心あふれる雰囲気の中で、非日常的なひとときを楽しめる。

鮮やかな装飾やぬいぐるみで彩られた特別な空間

ドアを開けると、「ケアベア」の可愛らしいぬいぐるみや装飾が並ぶカラフルな空間が広がる。部屋は2タイプを用意。コネクティングルームとして使え、最大4名まで宿泊可能な「ガーデンタワー スタンダードルーム」と、リビングとベッドルームが分かれた開放的な間取りで、最大3名まで対応する「ガーデンタワー デラックスルーム」から選ぶことができる。

“壁一面のケアベア”限定フォトスポットも

また、鮮やかなケアベアが敷き詰められた壁が目を引く「ガーデンタワー デラックスルーム」限定の特別なフォトスポット「ケアベアウォール」も要チェック。お気に入りのケアベアを見つけて、忘れられない思い出作りを楽しんで。

グッズにはオリジナルデザインの「ケアベア」が登場

コラボレーショングッズでは、ホテルニューオータニのコーポレートカラーやホテル名入りのリボンが特徴的な「ケアベア」をデザインした。ぬいぐるみの「オリジナルマスコット」をはじめ、トートバッグやTシャツなど、日常使いに適したアイテムも充実。コラボレーションルーム宿泊者限定で購入できる、オリジナルアート缶バッジも登場する。

詳細

ホテルニューオータニ(東京)「ケアベア」宿泊プラン

販売期間:2025年1月27日(月)〜3月31日(月)

住所:東京都千代田区紀尾井町4-1

料金:

・ガーデンタワー スタンダードルーム(27.3)

1室1名 46,000円〜/1室2名 78,000円〜

・ガーデンタワー デラックスルーム(50.2)

1室2名 96,000円〜/1室3名 120,000円〜

※1日限定3室。

※料金には、1室1〜3名利用時の1泊室料、税金・サービス料が含まれている。

※朝食付きのプランも用意されている。

※このプランはスタンダードルームは2名まで、デラックスルームは3名までの利用となる。

※備品やグッズなどは予告なく変更されることがある。



【予約・問い合わせ先】

客室予約

TEL:03-3234-5678



Care Bears TM and related trademarks:

TM & © 2025 Those Characters From Cleveland, LLC

Used under license by PLAZASTYLE.

