デヴィッド・ベッカム(49)とヴィクトリア・ベッカム(50)夫妻が、末っ子ハーパーさん(13)とイベントに出席した様子をSNSに投稿した。デヴィッドとハーパーさんは、共にダークなロングコートを着こなし、親子でリンクコーデを楽しんだ。大人びた雰囲気のハーパーさんに、フォロワーからは「美しく成長した!」「デヴィッドにそっくり」といったコメントが寄せられた。デヴィッド・ベッカムとヴィクトリア・ベッカムが現地時間28日、末っ子ハーパーさんとイベントに出席した様子をInstagramに投稿した。

写真は、ヴィクトリアが展開するファッションブランド「Victoria Beckham」の英ロンドン旗艦店開店10周年記念パーティで撮影された。同ブランドは2008年に誕生し、2014年にはロンドンのメイフェア地区にあるドーバー・ストリートに初店舗を構えた。ロンドン旗艦店となる本店は3階建てで、まるでアートギャラリーのように洗練された空間が広がっている。オープン10周年を記念するイベントには、ベッカム家の親子3人がダークカラーで統一したファッションで出席した。ヴィクトリアは黒いレースのボディスーツにフレアパンツを合わせ、サテン襟のオーバーサイズのタキシードジャケットを羽織っている。デヴィッドはネイビーブルーのセーターとパンツにダブルブレストのロングコートを合わせ、洗練されたスタイルを披露した。ハーパーさんはブロンドのロングヘアを下ろし、グレーのトップスとバギージーンズの上に、黒いオーバーサイズコートを着ている。さらに、ロングコートでリンクコーデしたデヴィッドとハーパーさんが寄り添う姿や、ヴィクトリアがハーパーさんの肩を抱いて立つ微笑ましい親子ショットも公開された。すっかり成長したハーパーさんの姿に、フォロワーからは「美しく若い女性に成長したね。早く感じるわ」「彼女はとても可愛いわね。本当に綺麗で、優しそう」「美しいファミリー!」と絶賛する声が届いた。ほかにも、「ハーパーは父親に似ているわね」「ハーパーがこれほどデヴィッドに似ているなんて、驚いた。彼女は本当に美しい」「彼女はマジで父親にそっくりだ!」というコメントも相次いだ。ハーパーさんは7月に13歳の誕生日を迎えて以来、以前よりも大人びた雰囲気が増している。10月にニューヨークで開催されたヴィクトリアのコスメブランドのイベントでは、将来の夢について「大きくなったら、素晴らしいブランドを作りたい」と明かしていた。現地時間11月5日には、ヴィクトリアと共にファッション誌『Harper’s Bazaar』主催の「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」授賞式に出席し、ハーパーさんが壇上で母に起業家賞を手渡す場面もあった。さらに後日、ヴィクトリアが自身のSNSでハーパーさんのメイク動画を公開すると、「自然で美しい!」と絶賛する声が相次いでいた。画像は『David Beckham Instagram「My little girl is growing up」「Celebrating 10yrs of Victoria’s Dover Street store」』『Victoria Beckham Instagram「This year marks ten years of my Dover Street flagship store」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)