東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日からスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催!

東京ディズニーランドでは、テーマを一新し、ディズニーの悪役である、ヴィランズが主役となります。

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」

公演場所:パレードルート

公演時間:約45分(1日1回)

フロート台数:6台

<出演キャラクター>

ドクター・ファシリエ(初登場)、クルエラ・ド・ビル、フック船長、マレフィセント、ジャファー、アースラ、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィーほか

※パレードは1ウエスタンランド/ファンタジーランド、2プラザ、3トゥモローランド/トゥーンタウンの3カ所で停止します。

※炎やスモークの演出は一部のエリアで実施されます。

新たなお昼のパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」では、おなじみのディズニーヴィランズが、魅力的に飾り付けたパーティー会場と刺激的な音楽・パフォーマンスを携え、最高にクールでゴージャスなハロウィーンパーティーを開催します。

ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちとゲストの皆さまはヴィランズに招待され、妖しくもとびきりエキサイティングなひとときを楽しみます。

パレードは、パーティーの入り口をイメージした正門で皆さまを誘うドクター・ファシリエからスタートし、ディズニー映画『眠れる森の美女』のマレフィセントやディズニー映画『アラジン』のジャファーは、それぞれ魅惑的なパフォーマンスでゲストを魅了していきます。

パレードが停止し、いよいよパーティーが始まると、ヴィランズによるウェルカムパフォーマンスの後、ゲストの皆さまもミッキーたちと一緒に音楽に合わせてダンスを踊ります。

会場のボルテージが次第に高まっていくと、迫力ある炎やスモークが空へ炸裂し、熱気あふれる盛り上がりによってパーティー会場が一体感に包まれます。

エネルギッシュに最高潮のフィナーレを迎えるこのパーティー。ヴィランズには、一体どんな思惑があるのでしょうか……?

東京ディズニーランド「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」は、2024年10月1日から公演スタートです。

※「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“IntotheFrenzy”」は大和ハウス工業株式会社が提供します。※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

