南仏コートダジュールにある都市アンティーブで現地時間23日、非営利団体「amfAR(米国エイズ研究財団)」が主催する、毎年恒例のチャリティ・ガラ「Cinema Against AIDS」が行われた。会場となった名門ホテル「オテル・デュ・キャップ−エデン・ロック(Hotel Du Cap Eden Roc)」のレッドカーペットでは、スーパーモデルのハイディ・クルム(50)と娘レニ・クルム(20)や、歌手で女優のケリー・ローランド(43)らが美しいドレス姿を披露した。ケリーは21日に第77回カンヌ国際映画祭で開催された映画『Marcello Mio(原題)』のプレミア上映会のレッドカーペットに登場した際、女性セキュリティガードを叱責したことで大きな話題となった。そして今回開催された「amfAR」のチャリティ・ガラの会場では、ホストを務めた女優デミ・ムーアが観客を叱りつけるというハプニングが発生した。デミは煌めくシルバーのロングドレスを纏い、会場のステージに登場。大御所女優で歌手のシェール(78)を紹介するため、彼女のキャリアを称賛するスピーチを行っていた。するとその途中、デミが観客の一人の態度に対して激怒したのだ。米メディア『Variety』の共同編集長ラミン・セトゥーデ氏が自身のXで公開した動画では、マイクを持つデミが観客に向けて「この時が、みなさんが待ち受けていた瞬間であるかどうかを、これから確かめてみます」と語りかけている。しかし会場はざわついており、デミのスピーチに耳を傾けていない人々もいるようだ。そのためか、デミは「私はただ、みなさんが本当に私の話を聞いているのかを確認しているだけです」と続け、これから大物スターが登場することを説明した。「なぜなら、これから私が紹介する素晴らしい女性は、グラミー賞受賞者であり、アカデミー賞とエミー賞受賞者でもあるからです。」その後、デミは観客席のある方向をじっと見つめて深刻な表情になり、一瞬スピーチを止めた。どうやらデミは観客の態度に怒ったようで、「この部屋の後部にいるあなたは、エミー賞受賞者なの?」と尋ねつつ、Fワードを交えながら「私は、そう思わないわ」と言い放ったのだ。会場からは歓声があがり、デミは再び正面を向くと、シェールを紹介するスピーチに戻った。「彼女はスタイルアイコンであり、私の個人的な髪型のインスピレーションでもあります。彼女は2015年にamfARからインスピレーション賞を授与しました。最も才能があり、成功し、最も愛されているパフォーマーの一人です。」そして観客がスピーチに集中していることを確認すると、「どうか、温かな歓迎をお願いします」と言い、シェールをステージに歓迎した。動画では、デミがスピーチをする間、観客が失礼な発言をしたかどうかは確認できない。デミがスピーチを聞いていない観客を注意したのか、または単なるパフォーマンスだったのかについては不明だ。画像は『Demi Moore Instagram「Another huge shout out to @cartier for these gorgeous jewels」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)