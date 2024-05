肌のごわつきをやさしくケア！ハーバー研究所『なめらか美肌オイルスクラブ』

ハーバー研究所は、メイク汚れやくすみ※2などを絡め取りやさしくケアする天然植物由来の微細スクラブ※1入りマッサージジェル『なめらか美肌オイルスクラブ』を、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売です。

発売日:2024年7月18日(木)

ハーバー研究所は、メイク汚れやくすみ※2などを絡め取りやさしくケアする天然植物由来の微細スクラブ※1入りマッサージジェル『なめらか美肌オイルスクラブ』を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売!

『なめらか美肌オイルスクラブ』は、夏の間紫外線を浴びて肌に蓄積したごわつきやくすみ※2を絡め取り、やさしくスクラブケアしながら洗い流す、ジェル状マッサージオイルです。

肌あたりがやさしい天然植物由来のスクラブ※1のほか、マンゴーバター※3やスクワラン※4など美容液成分もたっぷり配合。

週1〜2回のスペシャルケアとしてお使いいただくことで、明るく柔らかなもっちり肌に導きます。

柑橘系の爽やかさとフローラルの甘さを併せ持つベルガモット精油※5の香りでいやしのスキンケアタイムを楽しめます。

商品特長

◎やさしく肌をマッサージできる、なめらかなジェル状オイル。

◎メイク汚れやくすみ※2、角質のごわつき、毛穴汚れを絡め取り、やさしくケアする天然植物由来の微細スクラブ※1配合。

柔らかく明るいつるつるの肌に整えます。

◎保湿成分のマンゴーバター※3やスクワラン※4が、うるおいを保ち、しっとりとした肌へ導きます。

◎美容液成分のラフランスエキス※6やゆずセラミド※7、カミツレ花エキス※4、アルニカ花エキス※4も配合。

夏の間に浴びてしまった紫外線ダメージによる乾燥もケアします。

◎週1〜2回のスペシャルクレンジングとしても使えます。

◎柑橘の爽やかさとフローラルな甘さを併せ持ったベルガモット精油※5の香り。

使用方法

さくらんぼ大を手に取り、乾いた肌にくるくるとやさしくマッサージするようになじませた後、水かぬるま湯で洗い流します。

W洗顔は不要です。

※週1〜2回程度の使用をおすすめします。

※目の周りには使用にならないでください。

※なくなり次第終了となります。

なめらか美肌オイルスクラブ(テクスチャー)

※1 セルロース(スクラブ剤)

※2 古い角質などによる

※3 マンゴー種子脂(保湿成分)

※4 保湿成分

※5 ベルガモット果実油

※6 乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液(保湿成分)

※7 ユズ果実エキス(保湿成分)

≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。

ハーバー5つの無添加

