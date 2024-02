東京ディズニーシー®では、新テーマポート「ファンタジースプリングス」の6月6日(木)グランドオープンに先駆けて、4月9日(火)から6月30日(日)までの期間、スペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」を開催!

このスペシャルイベント開催中にメディテレーニアンハーバーで行われるエンターテイメントプログラム「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」に登場するミッキーマウスとミニーマウスの衣装が初公開されました☆

新テーマポート「ファンタジースプリングス」のテーマは、“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”。

グランドオープンに先駆けて、4月9日(火)から6月30日(日)までの期間、スペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」を開催☆

今回公開する「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の新しい衣装は、「ファンタジースプリングス」の世界に広がる木々や花々、そして魔法の泉が生み出す軽やかで美しいイメージを表現!

魔法の泉がうつしだす、水面のきらめきを感じさせるターコイズグリーンのジャケットやドレスには、蓮の花など植物の刺繍を施し華やかに。

また、「ミッキーマウス」はネクタイやシャツの袖口のフリルに淡い色合いのグラデーション生地を、「ミニーマウス」はドレスに透け感のあるオーガンジー素材を合わせることで水の流れや軽やかさをあらわしています。

「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」では、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のほか、ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』のキャラクターたちが登場し、ディズニー映画の名シーンの音楽とともに「ファンタジースプリングス」の世界観にひと足早く触れることができます。

新しい衣装に身を包んだ「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、そしてディズニーの仲間たちとともに、「ファンタジースプリングス」という新たな夢の始まりに期待が高まります☆

※画像はイメージです

