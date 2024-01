「子供は泣くのが仕事」と言われるが、 オーストラリア のカフェは店内で癇癪を起こして泣き叫び続ける子供の家族に退店をお願いしたところ、別の女性客から苦情を受けてしまった。その女性客はカフェへのボイコットをSNSで呼びかけたが、カフェを擁護する声が圧倒的に多かったという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。豪クイーンズランド州にあるマグネチック島のカフェ「アデルズ・カフェ(Adele’s Café)」は、美味しいジェラートを提供することで人気だ。ところが最近、同州タウンズビル在住のローラ・エドワーズさん(Laura Edwards)にカフェへのボイコットを呼びかけられてしまった。

事の発端は、カフェを訪れたある家族にオーナーのエイドリアン・ダルオステさん(Adrian Dalloste)が退店を求めたことだ。家族は2、3歳ほどの2人の幼い子を連れており、子供たちは1つのジェラートを2人で分け合って食べることに不満げな様子だったという。そのうち子供たちは癇癪を起こし始め、年上と見られる子がカフェのカウンターの上にあったディスプレイをなぎ倒し、金属製のスキットルを手に取るとタイル張りの床に投げつけた。幸いにもタイルが破損することはなかったが、子供たちは大きな声で泣き続け、カフェのスタッフは対応に困ってしまったようだ。家族はジェラートを購入してから屋外のテーブルに座り、泣き声はそこから15分ほど続いたという。見かねたエイドリアンさんが他の食事を楽しんでいる客に迷惑がかかると判断し、子供たちの両親に対して丁寧に退店をお願いしたそうだ。しかし、子供たちの父親は激怒し「警察を呼ぶ」と脅し始めた。エイドリアンさんは、当時のことをこのように明かしている。「母親はショックを受けている様子でした。でも、父親が怒鳴るように『それは商売として良くない』と言い出したので、私は『いや違います。それは良くない躾が原因です』と返しました。過去8年半の間、お客様に退店してもらう必要があったのはこれが初めてです。私たちもそんなことはしたくなかったのですが、年上の子供が金切り声をあげてかなりうるさかったのです。」当初は拒んでいた家族も結局、退店することにしたようだ。ところがその時、カフェを訪れていたローラさんが騒ぎに気付き、介入することにした。彼女は「失礼ですが、お子さんが泣いていたために追い出されるのですか?」と尋ねると、父親は「ええ。『出ていけ』って言われたんだ」と返答したという。ローラさんは家族を擁護するため、カフェのスタッフにかけ合ったところ、口論になったそうだ。彼女はカフェのスタッフに「ここは託児所ではない」と言われたと主張している。その後、ローラさんはカフェの看板を撮影した動画をSNSに投稿し、人々にボイコットを呼びかけた。ローラさんは、動画の中で「ウチの子なんて、この子たちより騒がしいのよ。カフェのやり方は絶対に受け入れられない」と主張しており、また地元紙『Townsville Bulletin』の取材に応じたローラさんは、このように述べていた。「子供がいると、特に癇癪など起こしている時は迷惑がられることもあると思いますが、あの年齢ではまだ脳が完全に発達していないので、感情を処理するのに周りの助けが必要なんです。」しかしそのようなローラさんの主張に対して、彼女を非難するコメントとともにカフェを擁護する声が多数寄せられた。「私も子供がいるけど、ウチの子がこんな悪ガキみたいなことしたら、私だったら周りを気遣ってすぐにそこを離れるわ。」「この子供たちは、いずれタウンズビルで車の窃盗でもするような大人になるだろう。私たちの島には来ないで欲しい。」「親に責任がある。その子たちに他の人に対する態度や敬意の示し方を教えるか、周りに迷惑をかけないようにするべきだった。」また当初、ローラさんの投稿によってエイドリアンさんの妻はかなり心配したそうだが、カフェに届いたコメントには「私たちは昨日、大勢の子供たちとそこにいました。皆さんが親切で素晴らしいサービスでした。こんな素敵な経験は今までになかったわ」といった好意的なものがほとんどだった。エイドリアンさんは、「ビジネスに関しては順調で、あんなことがあった後に売り上げが2倍になったんですよ」と語っており、ボイコットが呼びかけられたにもかかわらず、カフェには多くの人が訪れているようだ。