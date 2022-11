肥満でまるで胸が4つあるかのように見えるだけでなく、大きくたるんだお腹を持つ20歳の女性がTikTokで大躍進を続けている。女性は動画で明るいダンスを披露、「太っていても美しい」をモットーに多くの人に元気を届けているようだ。『The Sun』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

アメリカ、ミシガン州に住むTikToker、マックさん(Mak、20)は、体重が120キロ(265ポンド)あるプラスサイズのインフルエンサーだ。

マックさんがTikTokを始めたのは1年前に過ぎないが、現在のフォロワーは9万8千人を超えており、元気溢れるダンスで多くの人を魅了する。

マックさんの動画の中で特に目を引くのは、まるで4つあるように見える胸(乳房)とたるんだ腹部で、決して肥満を隠そうとはしない。

マックさんは「『デブはダンスをすべきでない』と言われるけど、私はデブだってどんどん表舞台に出て踊るべきだと思うわ」とあくまでも前向きで、フォロワーからは「私も肥満で悩んでいるの。でもあなたはとてもゴージャス! 輝いて見えるわ」「なんでそんなに明るいの?」「私も同じ体型! あなたには元気をもらう」「あなたは私のクイーンよ!」「これからも動画を楽しみにしている」「あなたの動画はもっとみんなに観てもらうべき」といったコメントが多数届いている。

一方でマックさんには、「やはり太り過ぎ。醜いお肉は隠すべき」「あまり見たくないな」「せめて脂肪吸引手術をすべき」「これだけ太っていると早く死んでしまうのでは?」「食事に気を付けたら?」といった声も寄せられているが、当人はひるむことなく次のように反論する。

「実は小さい頃から、私は痩せたり太ったりを繰り返してきたの。肥満で仲間外れにされたこともあったし、嫌な思いもしてきたわ。でもある日、『ありのままの自分を受け入れて生きることがどんなに大切か』ということに気付いたのよ。」

「『酷いデブ』とネガティブなことを言われることもあるけれど、痩せていることが美しいとは限らないし、太っていることが醜いとも言えないと思う。だって美しさの形は色々あっていいはずだから!」

「私たちは自分の体を受け入れて愛するべきなの! だから太っていても、私と一緒に踊りましょう!」

ちなみにマックさんには交際4年になる身長約195.6cm、プラスサイズのボーイフレンドがおり、2人は非常にいい関係をキープしているそうだ。

画像は『Mak 2022年11月6日付TikTok「Replying to @genesislunaliu you’re never alone」、2022年11月12日付TikTok「this sound makes me so happy」、2022年9月18日付TikTok「yeah i will be just fine lol」、2022年9月7日付TikTok「i have never been happier in my own skin」、2022年7月26日付TikTok「i’m still struggling with you guys.」、2022年10月23日付TikTok「not sorry lol i love my tall man」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)