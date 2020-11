米ミシガン州モンカルム郡レイクビュー在住のジェイさん(Jay、45)とカテリ・シュワントさん(Kateri Schwandt、45)夫妻に今月4日、第15子にして初めての女の子が誕生した。「赤ちゃんが生まれるまで、医師に性別を聞いたことがない」という夫妻は、女の子の誕生を希望しながらも「今回も男の子だろう」と名前も決めていなかったという。興奮冷めやらぬシュワントさん一家の女児誕生のニュースを『Detroit Free Press』『MLive.com』などが伝えている。米ミシガン州グランドラピッズにあるマーシー・ヘルス・セント・メアリーズ病院(Mercy Health St. Mary’s)で4日午後10時59分、シュワントさん夫妻の第15子目となるマギー・ジェーンちゃん(Maggie Jayne)が体重約3400グラム、身長約50.8センチで誕生した。14人の男児をもうけた夫妻はここ数年、赤ちゃんが誕生するたびに地元メディアに大きく取り上げられており、ジェイさんは「今年はいろんな意味で、記憶に残る年になったよ。そのなかでもマギーの誕生は最高の贈り物だね」と喜びを露わにした。夫妻の長男は28歳で、25歳、23歳、21歳、18歳、17歳、15歳、14歳、12歳、10歳、8歳、6歳、5歳、2歳と続き、マギーちゃんが第15子目となった。高校1年生の時に交際が始まった2人は、グランドラピッズにあるフェリス州立大学に進学する前の1993年に結婚。大学を卒業するまでにすでに3人の子持ちだった。その後カテリさんはミシガン州のグランド・バレー州立大学の大学院でソーシャルワークの修士号を取得、ジェイさんは同州トーマス・M・クーリー・ロースクールを修了し、現在は土地測量事業を行う会社を所有し、弁護士として活躍している。15人の子持ちとなった夫妻は若い頃から大家族に憧れていたそうで、ジェイさんはこう明かしている。「大家族といっても、私が考えていたのは子供5、6人だったんだ。でもカテリの両親にも14人の子供がいて、彼女は大家族のなかで育っているんだよ。それでも15人目を授かった時は『これで最後。きっと女の子は生まれないんだろうな』と思っていた。もちろん女の子は欲しかったけど、女の子の名前なんて全く考えていなかったし、ピンクの子供服だって1枚もないよ。ワクワクしてるけど、ある意味衝撃的でもあるね。」なおシュワントさん一家は10月から、ハンティングやフィッシング、キャンピングなどを行うライブ配信『14 Outdoorsmen』をスタートしており、ジェイさんは「女の子が生まれたから、番組の名前を変えなくてはいけないかもしれないね。女の子らしく育てたいけど、マギーには14人の兄がいるから、木登りをし、ハンティングに行って、ホッケーをして、野球もする。そんな子供になるだろうね」と笑った。また現在婚約中で、最近実家から20分ほど離れたところに家を買ったばかりという長男テイラーさん(28)は「僕たちは男ばかりで育ってきたからね。弟たちはまず、トイレの蓋を下げることを学ばなくちゃいけないね」と冗談を飛ばすと、「みんなが妹の誕生を大歓迎しているんだ。本当に嬉しいよ」と語った。ちなみにマギー・ジェーンちゃんの名前は、カテリさんのミドルネームであるマーガレット(Margaret)とジェイさんの名前からとったのだという。画像は『14 Outdoorsmen 2020年6月23日付Instagram「Show Featuring 14 Michigan Brothers」、2020年6月22日付Instagram「We were too focused on spending time with the family yesterday」』『MLive.com 2020年11月6日付「The Schwandt family welcomes first baby girl after 14 boys」(Photo courtesy of Jay Schwandt.)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)