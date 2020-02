SONIC THE HEDGEHOG

セガの人気キャラクターである ソニック・ザ・ヘッジホッグ を実写映画化した「 ソニック ・ザ・ムービー」が、2020年2月14日(金)に日本を除く海外の複数の国と地域で公開されました。そして、さっそく公開初日を含めた週末3日間の興行収入で、ゲーム原作映画としては過去最高レベルのスタートを切ったことが明らかになっています。Sonic the Hedgehog has the biggest opening weekend of any video game movie - Polygonhttps://www.polygon.com/2020/2/16/21139914/sonic-the-hedgehog-box-office-record-video-game-movie-detective-pikachu-tomb-raiderLooks like the Sonic the Hedgehog movie might be one of the most successful video game movies of all time ? Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/articles/2020-02-16-looks-like-the-sonic-the-hedgehog-movie-might-be-one-of-the-most-successful-video-game-adaptations-of-all-time「ソニック・ザ・ムービー」は当初2019年11月の公開を予定していました。しかし、予告編が公開されるとファンからソニックのデザインに批判が集まり、最終的に映画で監督を務めるジェフ・ファウラー氏が、自身のTwitterアカウント上でソニックのデザイン変更を約束するという異例の事態に発展し話題となりました。実写版「ソニック・ザ・ムービー」に登場するソニックのデザインが不評過ぎて映画監督がデザインの変更を約束 - GIGAZINEその後、新デザインとなったソニックによる映画の予告編が公開されており、実写映画の中で動き回るソニックが、ゲームの中の「あのソニック」により近づいたことがよくわかります。ソニックのデザインが不評すぎて作り直しになった実写版「ソニック・ザ・ムービー」の予告編が公開、新デザインへの反応は? - GIGAZINEそんな映画「ソニック・ザ・ムービー」の公開から3日間での興行収入が1億ドル(約110億円)を突破したと報じられています。映画関連メディアのBoxoffice Proによる推定では、週末3日間での興行収入は北米地域で5700万ドル(約63億円)、その他の地域では4300万ドル(約47億円)を記録したとのこと。これにより、ソニック・ザ・ムービーの公開初日から3日間での興行収入は全世界累計で1億ドル(約110億円)を超えたことになります。なお、Box Office Mojoによるとアメリカでのソニック・ザ・ムービーの公開初日の興行収入は2100万ドル(約23億円)、公開初日を含む週末3日間での興行収入は5700万ドル、公開初日からの4日間での興行収入は6800万ドル(約75億円)とのこと。ソニック・ザ・ムービーの週末3日間での興行収入は、同じゲーム原作の映画である「ストリートファイター」や「サイレントヒル」を大きく上回るもの。アメリカ国内での成績に限っても、「名探偵ピカチュウ」の5430万ドル(約60億円)を上回る数字です。なお、映画「ソニック・ザ・ムービー」の日本公開日は2020年3月27日(金)。セガの公式Twitterアカウント上では、2020年2月17日に日本語版の最新予告が公開されています。