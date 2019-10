My 2 yr old daughter’s reaction to seeing the Hulk go bananas for the first time ???? pic.twitter.com/0lK0PbGWXi— Paddy Raff (@paddyraffcomedy) 2019年10月9日

興行収入世界記録を更新した「アベンジャーズ/エンドゲーム」を終えて、ついにフェイズ4へ突入したマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)は、マーベル・コミックに登場するヒーローたちが大活躍する世界的な人気シリーズ。そんなMCUの人気キャラクターである ハルク が、人間の姿であるロバート・ブルース・バナー博士に戻る瞬間を初めて見た2歳のアベンジャーズファンの女の子の反応がTwitter上で話題を呼んでいます。This 2-year-old saw Bruce Banner turn into the Hulk and her reaction is pricelesshttps://mashable.com/article/girl-watches-the-hulk-reaction/ハルクがロバート・ブルース・バナー博士に戻るシーンを初めて見たという2歳の女の子の反応をムービーで撮影してTwitter上で共有したのは、アイルランドのコメディアンであるPaddy Raffさん。Raffさんのムービーは記事作成時点で3万7000件以上リツイートされ、21万件以上いいねされ、総再生回数は約300万回を超えています。ムービーの主役はRaffさんの娘であるクララちゃん。スパイダーマンのフィギュアと一緒にソファに座るクララちゃんは、真剣なまなざしで映画アベンジャーズのワンシーンを見ているそうです。クララちゃんは2歳ということで、これまでLEGO マーベル・スーパー・ヒーローズなどの子ども向けの作品しか見たことがなく、実写版のMCU作品を見るのはこれが初めてだったとのこと。何かを見ながら「ノーノーノーノー!」と、指を振りながらつぶやくクララちゃん。そして「ハーーーーッ」と息をのみ、開いた口がふさがらなくなり……カメラを向けるRaffさんの方に視線を向けて、オーマイガーといった表情。そのまま指をさして……再びカメラ目線になってムービーは終了。なお、クララちゃんの見たハルクはこんな見た目です。Raffさんによると、クララちゃんが見ていたのは「アベンジャーズ」もしくは「アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン」を見ていたとのことですが、映画を流していたのは5歳の息子であるロナンくんだったため、正確に何を流していたかはわからないとのこと。クララちゃんはアベンジャーズが大好きだそうで、家にあるフィギュアに朝ご飯を用意して遊んでいるそうで、Raffさんいわく「クララがアベンジャーズにご飯をあげている写真がたくさんある」とのこと。なお、Raffさんによるとハルクはクララちゃんのお気に入りのキャラクターだったそう。Raffさんは海外メディアのMashableに対して、「クララが初めてハルクの変身シーンを見るということで、偶然カメラで録画していました」とコメント。なお、Raffさんはハルクが主役の映画を見るには「クララは少し若すぎる」ということで、すぐに他のアベンジャーズ映画を見せるつもりはないと話しています。