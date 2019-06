■「いちごオレオ チョコフラッペ」

■「オレオ チョコフラッペ」

【マクドナルド/モデルプレス】マクドナルドの専任バリスタが「本格カフェコーヒー」を提供するコーナー“McCafe by Barista”( マックカフェ バイバリスタ)併設店舗では、2019年6月26日(水)より「いちごオレオ チョコフラッペ」「オレオ チョコフラッペ」を期間限定で販売する。今回のドリンクは、“McCafe by Barista”のレギュラードリンクとして好評を得ている「チョコフラッペ」に相性抜群のストロベリーソースやオレオクッキーをトッピングした2種類。「いちごオレオ チョコフラッペ」は、果肉感のあるストロベリーソースと、ココアのほろ苦さ、コクのあるチョコレートフレーバーが特徴で、トッピングには、ホイップクリームとベルギー産クーベルチュールチョコ(カカオ分の54%がベルギー産チョコレート由来)を使用したソース、そしてココア風味のオレオクッキーを散りばめ、ザクザク食感とソースの甘酸っぱさなど色々な味わいを楽しめる。また「オレオ チョコフラッペ」は、今年3月に期間限定で初登場し、反響が大きかったことから早くも再販が決定。チョコレートフレーバーのコクとココアのほろ苦さが楽しめるフラッペに、ベルギー産クーベルチュールチョコを使用したソースとココア風味のオレオクッキーを、ホイップクリームの上にトッピング。チョコレートフレーバーの上品でスイートな味わいの中に、ザクザク食感のほろ苦いオレオクッキーが口いっぱいに広がる、深い味わいを楽しめるチョコレートドリンクに仕上がっている。(modelpress編集部)価格:Mサイズ410円、Lサイズ450円価格:Mサイズ390円、Lサイズ430円期間:2019年6月26日(水)〜9月中旬(予定)販売エリア:全国の“McCafe by Barista”併設マクドナルド店舗(99店舗※2019年6月時点)販売時間:McCafe by Barista”営業時間中(営業時間は店舗によって異なる)情報:日本マクドナルド【Not Sponsored 記事】