台風6号は暴風域を伴ったまま2日(火)から3日(水)にかけて九州から関東に接近する見込みです。九州から関東は太平洋側を中心に台風本体の活発な雨雲がかかるでしょう。道路があっという間に冠水するほどの、非常に激しい雨の降る所がありそうです。また沿岸部は暴風が吹き荒れるおそれがあります。台風の最接近のタイミングと道路への影響についてまとめました。

台風の進路は

台風6号は、今日1日(月)夜には暴風域を伴い沖縄本島に最も接近するでしょう。2日(火)朝にかけて奄美地方に近づいた後、暴風域を伴ったまま2日(火)から3日(水)にかけて九州から関東に接近する見込みです。





九州から関東は太平洋側を中心に台風本体の活発な雨雲がかかって、道路があっという間に冠水するほどの、非常に激しい雨の降る所があるでしょう。台風の北東側に延びる前線の影響もあって、南東側に開いた斜面を中心に雨の量が多くなりそうです。また沿岸部は暴風域に入る可能性があり、交通機関に影響が出るでしょう。

最接近のタイミングと高速道路への影響は

【九州】

台風の最接近は、南部が2日(火)午後(奄美は朝に暴風域に入るおそれ)、北部が2日(月)夕方〜夜です。南部を中心に滝のような雨が降るおそれがあり、走行中のトラックが横転するほどの暴風が吹き荒れるでしょう。特に明日2日(火)の昼頃から3日(水)昼頃にかけて道路への影響が大きくなりそうです。



【中国・四国】

台風の最接近は、2日(月)夜〜3日(水)午前です。断続的に強い雨が降り、四国の太平洋側では猛烈な雨が降るおそれがあります。また、太平洋側を中心に非常に強い風が吹くでしょう。道路への影響は3日(水)に日付が替わる頃から日中にかけて最も大きくなりそうです。



【近畿】

台風の最接近は、3日(水)午前です。近畿南部を中心に2日(火)の夜から雨脚が強まり、3日(水)にかけて非常に激しい雨の降る所があるでしょう。道路は3日(水)未明から昼過ぎにかけて影響が大きいでしょう。



【東海】

台風の最接近は、3日(水)午前とみられます。2日(火)の夜から3日(水)は局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。また、転倒するほどの非常に強い風が吹く見込みです。特に3日(水)の昼前から夜にかけて道路への影響が大きくなるでしょう。



関東

台風の最接近は、3日(水)昼前後です。朝の通勤時間帯は南部を中心に雨や風が強まっている可能性があり、雨のピークとなる昼前後には非常に激しい雨の降る所があるでしょう。3日(水)昼前からは道路への影響が大きくなります。雨は夜にはやむとみられますが、4日(木)の昼頃にかけても道路への影響が長引きそうです。

冠水道路は危険 車での走行は避けて

大雨により冠水した道路は危険です。冠水した道路の水位は見た目には判断できません。まだ、たいしたことはないと思っても、危険な深さになっている場合があります。



浸水による車への影響は、車の形や設計により異なりますが、一般的にタイヤの高さの半分を超える深さの水の中を走行すると、エンジンや電気系統に異常が生じ、走行不能となるおそれがあります。タイヤが完全に水没すると、車体が浮いて移動が困難になります。さらに、水深がドアの下にかかると、車外の水圧により内側からドアを開けることが困難となり、ドアの高さの半分を超えると、内側からほぼ開けられなくなります。水深がもっと深くなったり、流れが速くなったりすると、車ごと流される場合もあります。



車を運転中に大雨に遭遇した場合は、できるだけ低い場所を避けて運転してください。