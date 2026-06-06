気になる「メンバーの今後」全15公演で約49万人を動員した『嵐』のラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」。最終公演が開催された5月31日、東京ドームは開演４時間前から人であふれ、開場後はチケット争奪戦に敗れたファンが外で“音漏れ”を楽しみ、終演後も数万人が余韻を味わった（2枚目写真）。「ただ、大団円までの道のりは決して平坦ではなかった。’20年に活動休止となってから、５人は『最後に一度だけ、ファンの前でパ