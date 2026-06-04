文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、スペシャルウィーク週の6月6日（土）の放送に、日本テレビの伊藤遼アナウンサーがゲスト出演する。 当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、
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