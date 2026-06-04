八村選手の県内初となる公式凱旋イベントのテーマは「地元への恩返し」です。八村選手は富山市の奥田中学校を卒業後、富山を離れましたが、心にはいつも故郷の風景がありたびたび「富山愛」を語ってきました。八村選手は、富山市の奥田中学校を卒業後、宮城県の強豪・明成高校に進学しました。当時、寮生活を送っていた八村選手。自ら洗濯をする様子は貴重な映像です。八村選手「最初まったくやり方わからなかったんで」八村