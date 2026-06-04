【動画】サラストボブ風ヘアで踊るスキズ・フィリックス【写真】アップバング×ロングのワイルドな表情／最近はサイドの髪を耳にかけたロングヘアだった（2本） Stray Kids（ストレイキッズ）のSNSが更新。メンバーのFelix（フィリックス）のダンス動画が公開され、短くなった髪型に注目が集まっている。 ■スキズ・フィリックスのサラストヘアが跳ねるダンス動画が公開 しばらく金髪のロングヘアが定着していたフィリ