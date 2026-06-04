2026年に第75回の節目を迎える「金沢百万石まつり」で、長年続いていた「ミス百万石」6月6日(土)にはメインイベント・百万石行列が行われますが、パレードの中にその姿はありません。47年もの間毎年続いてきた金沢のミスコンテストですが、ジェンダーをめぐる視点からの配慮や応募者の減少もあり、「ミスコン」終焉の流れは加速しているようです。昭和・平成・令和の「ミス百万石」たちミス百万石は、1954年（昭和29年）に第3回の