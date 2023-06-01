1989（平成元）年6月4日、民主化を求めて戒厳令下の北京・天安門広場に集まった学生たちに対し、中国共産党が人民解放軍を投入して武力で弾圧した。当局は死者数を319人としているが、正確な人数は不明。党・政府は遺族が求める補償に応じていない。写真は戒厳部隊の車両を阻止するため、放火されて炎上するバス。