本日6月2日（火）の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』との合体2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『火曜の良純孝太郎』では、MCコンビの石原良純と小泉孝太郎が、最新都市・高輪ゲートウェイシティへ。街の歴史と未来をめぐる大冒険に繰りだす。まずは、高輪ゲートウェイ駅を探訪する2人。世界的建築家・隈研吾氏が手が