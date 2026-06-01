BTSのデビューを祝う祭典『BTS FESTA』が、今年も開催される。6月1日、BTSは公式SNSを通じて、デビュー13周年を祝う『2026 BTS FESTA』の開催を発表し、タイムテーブルを公開した。【写真】BTS、伝説の釜山コンサート『BTS FESTA』は、BTSのデビュー日である6月13日を記念し、毎年約2週間にわたってオンラインとオフラインで行われるイベントだ。今年は、6月12日・13日に釜山アジアード主競技場で開催される『BTS WORLD TOUR “ARI