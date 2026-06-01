お笑いコンビ「レインボー」池田直人の２ショットにフォロワーは騒然となった。池田は３１日に自身のインスタグラムを更新。「マネモネアありがとうございました！紅しょうがさせてもらいました。」とつづり、相方のジャンボたかおと、お笑いコンビ「紅しょうが」にふんした姿をアップ。「夏子さんもさせてもらいました。吉田さんに…女性芸人さんばっかやらせてもらってる気がします。」と続け、お笑いタレント・横澤夏子にふ