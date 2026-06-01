タレントのぺえが5月31日夜、Xを更新。女優飯島直子とのツーショットを公開した。ぺえは「世の中から人間味なんてものは消されて清廉潔白な素敵な人を演じられる人間が重宝される」と書き出した。そして「あたしの少し捻れた人間味も広い心で受け止めてくれる存在それが飯島直子」と記述。「飯島直子と向かい合ってご飯を食べる日がくるなんて思ってなかった」とつづり、飯島と笑顔で並んだツーショットなどを掲載。「6／4(