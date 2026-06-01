活動を終了する人気アイドルグループ「嵐」に感謝を伝えるようと5月31日夜、名古屋・栄の中部電力ミライタワーがメンバーカラーの5色にライトアップされました。31日午後6時から11時にかけて、中部電力ミライタワーが、嵐のメンバーカラーである緑、紫、黄、青、赤の単色で点灯されたほか、レインボーカラーに彩られました。東京ドームで開かれたラストコンサ&