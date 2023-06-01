最終公演のステージで歌う嵐のメンバー＝31日午後、東京都文京区の東京ドーム国民的人気のアイドルグループ「嵐」が31日、東京都文京区の東京ドームでコンサートを行い、26年半の活動を終えた。3月から全国5都市を回ったツアー計15公演の最終公演。メンバーは口々に感謝の言葉を述べ、桜井翔さん（44）は「僕たちはそれぞれの道を歩んでいきます。これからも温かく見守ってくれたらうれしく思います」と呼びかけた。嵐のメンバ