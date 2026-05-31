前回の2022W杯で日本代表はグループステージを突破したが、その結果に世界は少々驚いたかもしれない。グループステージでドイツ、スペインを撃破したのに、コスタリカには0-1で敗れたからだ。コスタリカが簡単な相手だったわけではないが、ドイツとスペインに比べればタレント力が落ちるのは明らか。なぜコスタリカには勝てなかったのかと疑問に思ったファンもいるだろう。あれから3年半。『ESPN』はコスタリカ戦の反省を活かし、