学問の神様を祭る湯島天神に奉納された絵馬＝昨年1月、東京都文京区2026年春に入学した生徒が受けた都道府県立高校一般入試（全日制）で、25道府県の教育委員会が、合格発表を「オンラインのみ」の方針で実施したことが31日、共同通信の調査で分かった。校内の掲示板とオンラインの併用は20都府県で、掲示板のみは1県だった。新型コロナウイルスの流行や合否照会システムの導入を機に広がった。受験生のプライバシー配慮や教職員